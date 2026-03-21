Ali Erbaş'tan tepki çeken paylaşım

BirGün/ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığı dönemindeki makam aracı tartışmalarıyla ilgili, “Bana bir Audi’yi çok gördüler” diyen Ali Erbaş’in 13-20 Mart İyilik Haftası için yaptığı paylaşım dikkati çekti.

Başkanlığı boyunca lüks otel toplantıları, makam araçları ve fahiş harcamalar ile anılan Erbaş, ayakkabısı olmayan bir çocuğun çıplak ayaklarının kuma bulanmış bir halde fotoğraflandığı görseli Maide Suresi’nden bir bölüm ile paylaştı.

Erbaş’ın paylaşımı, “Kimilerine Audi, kimilerine ayakkabı çok görüldü” eleştirilerine yol açtı.

Görev süresi boyunca 45 farklı ülkeyi 150'den fazla ziyaret eden Erbaş’ın paylaşımına bazı yurttaşların gösterdiği tepkilerde şunlar kaydedildi:

“Kimilerine Audi kimilerine ayakkabı çok görüldü. Audi’yi çok gördüler diyen birisinin paylaştığı görsel herhalde canını hiç acıtmıyor.

Milletin vicdanında nasıl bir yer edindi herhalde bilmiyor.

Milleti dinden soğuttu. Yaptıkları hanesine tek tek not edildi.”