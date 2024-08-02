Ali Erbaş yine kılıç kuşandı!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş,geçtiğimiz günlerde öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için düzenlenen gıyabi cenaze töreninde bir kılıç kuşandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yine kılıç kuşandı.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Ayasofya Camii'nde gıyabi cenaze töreni düzenlendi.

Erbaş, düzenlenen gıyabi cenaze namazı ve cuma namazı sırasında minbere elinde kılıçla çıktı.

"GARİPSEYENLERİ HAYRETLE KARŞILIYORUM" DEMİŞTİ

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, daha önce de birkaç kez elinde kılıçla hutbe okumuştu.

Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılmasının ardından elinde kılıçla hutbe okuyan Erbaş, “Kılıçla hutbe okumak bizim tarihimizde ve geleneğimizde var olan, yaygın bir uygulamadır” ifadelerini kullanmıştı.

Erbaş, “Hutbenin bu şekilde okunması, bir yönüyle Ayasofya'nın camiye çevrildiğinin ilanı, diğer yönüyle de fethe dair bir mesajdır. Bu durumu garipseyen, eleştiren, farklı manalara çekmeye çalışan yaklaşımları hayretle karşılıyorum” demişti.

Erbaş, Filistin’de yaşananların eleştirildiği Cuma hutbesine de elinde kılıçla çıkmıştı.

Diyanet İşleri Başkanı bir kez de bayram namazında minbere kılıçla çıkmıştı.