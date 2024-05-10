Ali Erbaş’ı altı kişi koruyor

“Tasarruf tedbirleri” kapsamında Bakan Yerlikaya’nın korumalarının sayısının azaltıldığı açıklanırken Diyanet İşleri Başkanlığı’nda önceki yıllarda iki olan koruma sayısı, Ali Erbaş’ın döneminde altıya çıktı.

Mustafa BİLDİRCİN

Lüks makam araçları nedeniyle eleştirilen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın özel koruma sayısı da belli oldu. 2024 yılına 91,8 milyar TL ile başlayan, yılın ilk çeyreğinde ise 23,5 milyar TL’lik harcamaya imza atan başkanlıktaki koruma sayısının artırıldığı belirtildi.

Diyanet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mehmet Görmez'in Başkanlığı dönemindeki koruma sayısını artırdı. Buna göre, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez döneminde iki olan koruma sayısı, Erbaş döneminde altıya yükseldi. Ali Bardakoğlu’nun Diyanet İşleri Başkanlığı dönemindeki koruma sayısının ise yalnızca bir olduğu bildirildi.

Başkanlık makamına bağlı çalışan kadın korumalardan birinin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın eşi Seher Erbaş’ı koruduğu ifade edildi. BirGün’e konuşan Diyanet kaynakları, “Ne oldu da koruma sayısı bu kadar artırıldı?” diye sordu. Başkanlıktaki kadın korumalardan birinin hac ziyaretinde Seher Erbaş’a eşlik ettiği de kaydedildi. Diyanet personeli, “Diyanet gibi bir makamın başında oturan kişinin bu kadar korunmaya ihtiyacı olabilir mi?” tepkisini gösterdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı koruyan görevlilerin bir aylık maaşları toplamının 300 bin TL olduğu öne sürüldü. Yıllık maaşları 3,6 milyon TL’ye ulaşan korumaların yurt dışı görevlendirmelerde de döviz cinsinden yolluk aldığı dile getirildi.

“ŞEHİT OLMAYA HAZIRIZ” DEMİŞTİ

15 Temmuz darbe girişiminde yaşamını yitiren Diyanet personelinin isim ve resimlerinin yer aldığı, “15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Köşesi”nin 2022 yılında gerçekleştirilen açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Vatanımız için namusumuz için değerlerimiz için ne zaman şehit olmak söz konusu olursa biz her an şehit olmaya hazırız” ifadelerini kullandı.