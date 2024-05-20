Ali Erbaş’ın ayak basmadığı kıta yok: 11 km gidemedi, 42 ülke gezdi

Diyanet İşleri Başkanlığı boyunca, başkanlığa 11 kilometre mesafedeki Anıtkabir’i ziyaret etmeyen Ali Erbaş’ın 100’e yakın yurtdışı seyahatine katıldığı belirlendi. 42’den fazla ülkeye giden Erbaş’ın ayak basmadığı kıta yok.

Mustafa BİLDİRCİN

Lüks makam araçları ve beş yıldızlı otel toplantıları başta olmak üzere, lüks ve şatafatı ortaya koyan uygulamaları ile tartışılan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yurtdışı programları tartışmaları alevlendirdi. Eylül 2017 itibarıyla Ali Erbaş’ın başkanlığını yaptığı Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yurtdışı programları kapsamında kalabalık heyetler yedi kıtaya da ayak bastı. Yurtdışı seyahatlerinin büyük bölümünün Avrupa ülkeleri olması dikkati çekti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tespit edilebilen programlara göre, toplam 42 farklı ülkeye gitti. Bazı ülkelere birden fazla giden Erbaş’ın yurtdışı seyahatlerinin sayısı 100’e yaklaştı. Diyanet kafilesinin yurtdışında gerçekleştirdiği gezilerin, "Uluslararası toplantı, genel kurullar, cami açılışları" çerçevesinde onay alınarak yapıldığı kaydedildi.

YERİNDE DURMADI

Eylül 2017’de göreve gelen ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nda yedinci yılını doldurmak üzere olan Ali Erbaş, yalnızca Covid-19 salgını sürecinde yurtdışı programı düzenlemedi. Büyük bölümü Avrupa ülkelerinden oluşan seyahat programları için binlerce dolar ve binlerce avroluk harcırah kullanıldı. Tespit edilebilen programlara göre, Diyanet Vakfı’nın bağışlar için en fazla ismini kullandığı Afrika ülkeleri, Erbaş’ın yurtdışı programlarında zayıf kaldı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın yalnızca iki Afrika ülkesine gittiği öne sürüldü.

Erbaş’ın yurtdışı programlarının bazılarına eşi Seher Erbaş’ın yanı sıra çok sayıda isim de eşlik etti. Diyanet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, korumalar, genel müdür ve daire başkanları, özel kalem, fotoğrafçı ve basın ekibinden oluşan ekipler hemen her yurtdışı programında yer aldı

Diyanet İşleri Başkanlı Erbaş’ın, Suudi Arabistan’a 15 defadan fazla gittiği bildirildi. Yalnızca 2024 yılında Erbaş’ın, üç kez Suudi Arabistan’a gittiği belirtildi. Pakistan gibi bazı ülkelere, Devlet’e ait özel uçakla gidildiği de öğrenildi.

LİSTEDE YOK YOK

Ali Erbaş’ın Diyanet İşleri Başkanı olarak ayak bastığı bazı ülkeler, şöyle sıralandı:

Almanya, ABD, Arnavutluk, Avustralya, Azerbaycan, Bangladeş, Belçika, Belarus, BAE, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cibuti, Danimarka, Fransa, Gana, Hırvatistan, Hollanda, Irak, İngiltere, İran, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Kıbrıs, Makedonya, Norveç, Özbekistan, Pakistan, Rusya, Sırbistan, Suudi Arabistan, Ürdün, Vatikan, Yeni Zelanda, Yunanistan.

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RESMİ GÜN SUSKUNLUĞU

Diyanet İşleri Ali Erbaş’ın, görev süresi boyunca bir gün bile Anıtkabir’e gitmemesi tepki çekiyor. Başkanlığın merkez yerleşkesine 11 kilometre mesafedeki Anıtkabir’i hiçbir resmi törende ziyaret etmeyen başkanlığın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü gibi günlere denk gelen bazı Cuma hutbelerinde Atatürk’ü anmaması da eleştiriliyor.