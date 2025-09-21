Ali Erbaş’ın vedası: Şahitlik istedi, salon sessiz kaldı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda devir teslim töreni, 19 Eylül’de gerçekleştirildi. Ali Erbaş, Eylül 2017’de oturduğu Diyanet İşleri Başkanlığı koltuğunu, Safi Arpaguş'a devretti. Erbaş’ın, “Şahitlik” istediği salondan cılız sesler yükselmesi dikkati çekti. Erbaş helalliği ise yalnızca ailesinden istedi. BirGün’e konuşan Diyanet personeli, “Personelden helallik isteseydi ‘Etmiyoruz’ diyecek kişi çoktu” dedi.

Erbaş’ın, “FETÖ paylaşımları” ile gündeme gelen kızı Beykoz Vaizesi Merve Safa Erbaş Likoğlu, lüks paylaşımlarıyla gündeme gelen kızı Feyza Erbaş Şirinat ve küsurat farkıyla akademiye giren kızı Şeyda Nur Küçük, devir teslim salonundaki yerini aldı.

Erbaş’ın eşi Seher Erbaş da töreni izledi. Salonda yalnızca Seher Erbaş’a yer ayrıldığı, kızlar ve damat Berat Şirinat ile Mehmet Sefa Küçük'e yer ayrılmadığı görüldü. Erbaş’ın kızları ve damatları bir süre ayakta kalırken personelin yer vermek istemediği savunuldu. Ardından daire başkanlarından rica edilerek, Erbaş’ın kızları için yer açıldı.

SALONDAN CILIZ SES

Merve Safa Erbaş Likoğlu’nun eşi Beykoz İlçe Müftüsü Muhammed Likoğlu’nun ise törene katılmadı. Bihter Erbaş da babasının veda törenine katılmadı. Erbaş törende personelden şahitlik isterken salondan cılız bir ses geldi.

Ali Erbaş ve ailesi, devir teslim töreni sonrasında başkanlıktan saatlerce ayrılmadı. Erbaş Cuma namazını da başkanlıkta kıldı. Erbaş Ailesi’nin, öğlen yemeğini özel salonda yediği öğrenildi.