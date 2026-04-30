Ali Fidan Kimdir? Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan’ın Hayatı ve Kariyeri

Türkiye’de güvenlik bürokrasisinde önemli bir değişim yaşandı ve kamuoyunun gündemi hızla bu atamaya çevrildi. Resmi Gazete’de yayımlanan karar sonrası “Ali Fidan kimdir?”, “Yeni Emniyet Genel Müdürü kim oldu?” ve “Ali Fidan hangi görevlerde bulundu?” soruları en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Uzun yıllara dayanan kamu yönetimi tecrübesiyle dikkat çeken Ali Fidan, kariyeri boyunca devletin farklı kademelerinde görev almış önemli bir isim olarak öne çıkıyor.

YENİ EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALİ FİDAN KİMDİR?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü görevine ise Nevşehir Valisi Ali Fidan getirildi.

Ali Fidan, kamu yönetimi alanında uzun yıllara yayılan kariyeriyle tanınmakta olup, kaymakamlık, valilik ve bakanlık düzeyinde önemli görevlerde bulunmuştur.

ALİ FİDAN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Ali Fidan, 1970 yılında Bolu’nun Gerede ilçesinde doğmuştur. 2026 yılı itibarıyla 56 yaşındadır.

ALİ FİDAN’IN EĞİTİM HAYATI

Eğitim hayatını kamu yönetimi alanında tamamlayan Ali Fidan, güçlü akademik altyapısıyla dikkat çekmektedir.

İlk ve orta öğrenimini Gerede’de tamamladı

1988 yılında Bolu İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu

1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi

Kısa süre Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı

ALİ FİDAN’IN MESLEK HAYATINA BAŞLANGICI

Ali Fidan, 1994 yılında Bolu Valiliği Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine adım attı. Staj sürecinde İngiltere’nin Bournemouth kentinde 8 ay boyunca dil eğitimi ve mesleki incelemelerde bulundu.

Bu süreçte Çankırı Kurşunlu ve Uşak Ulubey ilçelerinde kaymakam vekili olarak görev yaptı.

ALİ FİDAN’IN KARİYERİ VE GÖREVLERİ

Kaymakamlık ve Yerel Yönetim Görevleri

Felahiye Kaymakamlığı

Yazıhan Kaymakamlığı

Malatya Vali Yardımcılığı

Merkezi Yönetimde Üst Düzey Görevler

İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nde Şube Müdürü

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

2013-2015 yılları arasında Genel Müdür

Valilik ve Bakanlık Görevleri

2015-2016 yılları arasında Düzce Valisi

2016-2018 yılları arasında Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı

2023 yılında Nevşehir Valisi olarak atandı

Bu görevler, Ali Fidan’ın hem yerel hem de merkezi yönetimde geniş bir deneyim kazanmasını sağlamıştır.

ALİ FİDAN VE “İLK SİVİL ORGENERAL” UNVANI

Ali Fidan, 2016 yılında Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı olarak atanmasıyla dikkat çekti. Bu görev daha önce askeri kökenli isimler tarafından yürütülürken, Fidan bu göreve getirilen ilk sivil isim oldu.

KHK ile Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki karşılığı itibarıyla “ilk sivil orgeneral” olarak anılmaya başlandı.

NEVŞEHİR VALİLİĞİ DÖNEMİNDE GÜNDEME GELEN GELİŞMELER

Ali Fidan’ın Nevşehir Valiliği döneminde bazı idari kararlar ve harcamalar kamuoyunda tartışma konusu oldu.

Koruma polisi Mustafa Gökhan Asrak’ın İl Sosyal Etüt ve Proje Müdür Vekili olarak atanması

Valilik bünyesinde bazı görevlerin vekaleten yürütülmesi

Ayrıca valilik tarafından yapılan bazı harcamalar da gündeme geldi:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ziyareti kapsamında 104.761 TL’lik yemek harcaması

TBMM Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’ın koruma ekibi için 88.305 TL’lik yemek harcaması

Daha sonra bu harcamalara ilişkin kayıtların sistemden silindiği ve valilik tarafından açıklama yapıldığı belirtildi.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE YENİ ATAMALAR

Ali Fidan’ın atanmasıyla birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde birçok ilde de görev değişiklikleri gerçekleşti.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü: Maksut Yüksek

Konya İl Emniyet Müdürlüğü: Necmettin Koç

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü: Fahri Aktaş

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü: Adnan Karayel

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü: Aydın Karan

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü: Tuncay Pekin

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü: Mehmet Özdemir

Ayrıca Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği’nde de yeni görevlendirmeler yapıldı.

ALİ FİDAN KARİYER ÖZETİ

Bilgi Detay Doğum Yılı 1970 Doğum Yeri Bolu / Gerede Eğitim İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Meslek Mülki İdare Amiri Son Görev Nevşehir Valisi Yeni Görev Emniyet Genel Müdürü

