Ali Haluk Karakuş Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı'na atandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı'na Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş'un atandığını açıkladı.
Kaynak: AA
Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı görevine atandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından atamaya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "Adıyaman İl Emniyet Müdürü Sayın Ali Haluk Karakuş, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı görevine atanmıştır" ifadelerine yer verdi.
Yerlikaya, Karakuş'u tebrik ederek başarılar diledi.
Öte yandan dün yayımlanan Resmi Gazete kararıyla Karakuş Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü görevinden alınmıştı. Karakuş'un yerine Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü görevine Alper Uzman getirilmişti.