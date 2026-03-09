Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney, ülkenin yeni lideri olarak seçildi

ABD-İsrail'in İran'a başlattığı ilk saldırıda ölen İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in yerine oğlu Mücteba Hamaney'in getirildiği bildirildi.

AA'nın aktardığına göre; İran basını, Uzmanlar Meclisi'nin, Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'i ülkenin yeni lideri olarak seçtiğini duyurdu.

Böylece Mücteba Hamaney, İran'ın 3'ncü dini lideri olmuş oldu.

OYBİRLİĞİ YOK

İran'da Uzmanlar Meclisi, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki hava saldırısında öldürülen Ali Hamaney'den sonra liderlik makamına oğlu Mücteba Hamaney'in "ezici oy çoğunluğuyla" seçildiğini duyurdu.

İran'da yeni liderin seçiminden sorumlu Rehber Meclisi, yaptığı yazılı açıklamada, "Ayetullah Seyyid Mücteba Hüseyni Hamaney’i Uzmanlar Meclisi üyelerinin ezici oy çoğunluğuyla İran İslam Cumhuriyeti’nin üçüncü lideri olarak belirleyip ilan ettiğini duyurur" ifadesini kullandı.

Rehber Meclisi, ABD-İsrail saldırılarına rağmen liderin seçilmesi çalışmasının "dikkatli ve yoğun bir değerlendirmeyle" bugün gerçekleşen olağanüstü oturumla tamamlandığını belirtti.

TARTIŞMALI BİR İSİM

'Yüce Lider’in üst düzey bir Şii din âlimi (müctehid / merci seviyesine yakın) olması beklenirken, "Ayetullah" olmayan Mücteba Hamaney bu kriterlere uymaması nedeniyle tartışmalı bir isim.

İran Devrim Muhafızları'nın Ali Hamaney'in ölümünün ardından İran İslam Cumhuriyeti'nin bir sonraki liderinin hızla atanması konusunda ısrarcı olduğu iddiaları gündemdeydi.

NE OLMUŞTU?

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, 28 Şubat'ta ABD-İsrail'in İran'a başlattığı ilk saldırıda ölmüştü. İran'da yeni liderin kim olacağı merak konusuydu.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump ise yeni liderin seçilmesi noktasında kendisinin rol alması gerektiğini açıklamış ve bunun dışındaki bir seçimde yeni liderin "uzun süre görev yapamayacağı" tehdidini savurmuştu. Trump, "Zamanlarını boşa harcıyorlar. Hamaney’in oğlu zayıf biri. Venezuela’da Delcy ile yaptığımız gibi bu atamaya benim de dahil olmam gerekiyor” demişti.