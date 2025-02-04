Ali Hamza Pehlivan kimdir? Yeni AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ın kariyeri ve siyasi hayatı
AFAD Başkanlığına Ali Hamza Pehlivan atanmasının ardından Ali Hamza Pehlivan kimdir araştırması hız kazandı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre; Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Oktay Memiş yerine ise Ali Hamza Pehlivan atandı. Peki, Ali Hamza Pehlivan kimdir? İşte yeni AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ın kariyeri ve siyasi hayatı!
İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na Ali Hamza Pehlivan atanması sonrası yeni AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ın kariyeri ve siyasi hayatı araştırma konusu oldu. Resmi Gazete yayımlanan atama kararı ile eski AFAD başkanı Oktay Memiş Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine yerine ise Ali Hamza Pehlivan atandı. Atama kararı sonrası Ali Hamza Pehlivan kimdir gündeme oturdu. Peki, eski Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan kimdir? İşte yeni AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ın kariyeri ve siyasi hayatı!
ALİ HAMZA PEHLİVAN KİMDİR?
AFAD Başkanı olarak atanan Ali Hamza Pehlivan, 1977 yılında Rize'nin Hemşin ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Hemşin’de tamamladı. 1999 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden başarı-onur belgesi alarak mezun oldu. Aynı yıl İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Mayıs 2000 tarihinde Artvin İli Kaymakam Adayı olarak göreve başlayarak kariyerine ilk adımını attı. 2001-2002 yıllarında ise yüksek lisans eğitimini İngiltere Exeter Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi alanında tamamladı. Ali Hamza Pehlivan, evli ve iki çocuk babasıdır.
ALİ HAMZA PEHLİVAN'IN KARİYERİ VE GÖREVLERİ
- Mart-Eylül 2001: Samsun’un Ladik ilçesinde Kaymakam Vekili
- 2001-2002: İngiltere Exeter Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans
- Nisan 2003: Giresun-Doğankent Kaymakamı
- Ekim 2003 - Ekim 2006: Erzincan-Kemah Kaymakamı
- Kasım 2006 - Eylül 2008: Hakkari Vali Yardımcısı
- Eylül 2008 - Mart 2012: Piraziz Kaymakamı ve aynı zamanda son yedi aylık süreçte Giresun Vali Yardımcısı
- Mart 2012 - Temmuz 2015: Göksun Kaymakamı
- Haziran 2015 - Haziran 2017: İznik Kaymakamı
- Haziran 2017 - Temmuz 2019: Bayburt Valisi
- Temmuz 2019 - Mayıs 2022: Şırnak Valisi
- Mayıs 2022 - Şubat 2025: Mersin Valisi
- Şubat 2025: AFAD Başkanı