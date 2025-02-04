Ali Hamza Pehlivan kimdir? Yeni AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ın kariyeri ve siyasi hayatı

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na Ali Hamza Pehlivan atanması sonrası yeni AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ın kariyeri ve siyasi hayatı araştırma konusu oldu. Resmi Gazete yayımlanan atama kararı ile eski AFAD başkanı Oktay Memiş Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine yerine ise Ali Hamza Pehlivan atandı. Atama kararı sonrası Ali Hamza Pehlivan kimdir gündeme oturdu. Peki, eski Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan kimdir? İşte yeni AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ın kariyeri ve siyasi hayatı!

ALİ HAMZA PEHLİVAN KİMDİR?

AFAD Başkanı olarak atanan Ali Hamza Pehlivan, 1977 yılında Rize'nin Hemşin ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Hemşin’de tamamladı. 1999 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden başarı-onur belgesi alarak mezun oldu. Aynı yıl İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Mayıs 2000 tarihinde Artvin İli Kaymakam Adayı olarak göreve başlayarak kariyerine ilk adımını attı. 2001-2002 yıllarında ise yüksek lisans eğitimini İngiltere Exeter Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi alanında tamamladı. Ali Hamza Pehlivan, evli ve iki çocuk babasıdır.

ALİ HAMZA PEHLİVAN'IN KARİYERİ VE GÖREVLERİ