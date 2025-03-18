Ali İsmail Korkmaz 31 yaşında

Gezi Direnişi sırasında çok sayıda polis ve sivil giyimli sopalı saldırganlar tarafından darbedilerek öldürülen üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın bugün doğum günü. Yaşasaydı bugün 31 yaşında olacaktı.

2 Haziran’da aralarında polis Mevlüt Saldoğan’ın da bulunduğu faşist grubun saldırısına uğrayan Ali İsmail, 38 gün komada kaldıktan sonra 10 Temmuz 2013 günü yaşamını yitirmişti.

MEMLEKETİ HATAY’DA MEZARI BAŞINDA ANILACAK

Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) tarafından bugün saat 18.00’de Hatay'da bulunan Ekinci Mezarlığı’nda yapılacak anmaya çağrı yapıldı.