Ali İsmail Korkmaz 31 yaşında
Gezi Direnişi'nin unutulmaz gençlerinden Ali İsmail Korkmaz'ın bugün doğum günü. Ali İsmail yaşasaydı bugün 31 yaşında olacaktı.
Gezi Direnişi sırasında çok sayıda polis ve sivil giyimli sopalı saldırganlar tarafından darbedilerek öldürülen üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın bugün doğum günü. Yaşasaydı bugün 31 yaşında olacaktı.
2 Haziran’da aralarında polis Mevlüt Saldoğan’ın da bulunduğu faşist grubun saldırısına uğrayan Ali İsmail, 38 gün komada kaldıktan sonra 10 Temmuz 2013 günü yaşamını yitirmişti.
MEMLEKETİ HATAY’DA MEZARI BAŞINDA ANILACAK
Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) tarafından bugün saat 18.00’de Hatay'da bulunan Ekinci Mezarlığı’nda yapılacak anmaya çağrı yapıldı.
Ali İsmail Korkmaz’ı Doğum Gününde Anıyoruz!— Ali İsmail K. Vakfı (@Alikev_org) March 17, 2025
18 Mart Salı günü, saat 18:00’de Ekinci Mezarlığı’nda, mezarı başında buluşuyoruz. Ali İsmail’in adını sevgiyle ve özlemle yaşatmaya devam edeceğiz.#Hep19Yaşında #AliİsmailKorkmaz #İyiKiDoğdunAliİsmail pic.twitter.com/N4Snu2SCFU