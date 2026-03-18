Ali İsmail Korkmaz 32 yaşında: Doğum gününde mezarı başında anılacak

Gezi Direnişi sırasında uğradığı saldırının ardından 38 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, doğum gününde mezarı başında anılacak. Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) da doğum günü dolayısıyla çağrı yaptı.

ALİKEV, Korkmaz'ın bugün saat 17.00'de Ekinci Mezarlığı'ndaki mezarı başında anılacağını duyurdu.

Vakfın paylaşımında, "Ali İsmail Korkmaz'ı doğum gününde sevgiyle ve özlemle anıyoruz. 18 Mart Çarşamba günü, saat 17.00'de, Antakya'daki Ekinci Mezarlığı'nda mezarı başında buluşuyor, adını ve hatırasını birlikte yaşatıyoruz" denildi.

Vakfın bir diğer paylaşımında ise şu ifadeler kullanıldı:

''Bugün Ali İsmail Korkmaz’ın doğum günü.



Yaşasaydı 32 yaşında olacaktı. Onun hayalleri, adalet duygusu ve dayanışmayı büyütme isteği hala yolumuzu aydınlatıyor. Daha eşit ve özgür bir dünya için attığı adımlar, bugün de hepimizin içinde yaşamaya devam ediyor.



Biz de ALİKEV olarak onun bıraktığı yerden yürümeye, dayanışmayı büyütmeye ve umudu çoğaltmaya devam ediyoruz.



Ali İsmail’i sevgiyle, özlemle ve umutla anıyoruz.''

Gezi Direnişi sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın bugün doğum günü. Korkmaz, yaşasaydı 32 yaşında olacaktı.

Ali İsmail Korkmaz, 2 Haziran 2013'te Eskişehir'de aralarında polis memuru Mevlüt Saldoğan'ın da bulunduğu faşist grubun saldırısına uğramış, 38 gün komada kaldıktan sonra 10 Temmuz 2013'te yaşamını yitirmişti.