Ali İsmail Korkmaz Eskişehir’de anıldı: "Ali’nin darbına şahit olanların vicdanları rahat mı?"

Gezi eylemleri sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz, ölümünün 11’inci yıl dönümünde dövüldüğü yerde anıldı. Anne Emel Korkmaz, "Burada Ali’nin darbına şahit olanların vicdanları rahat mı? Vicdanlarına hesap verebiliyorlar mı? İçleri acımıyor mu" diye konuştu.

Gezi Parkı eylemleri sırasında dövülerek öldürülen Anadolu Üniversitesi öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, ölümünün 11. yıldönümünde dövüldüğü yerde anıldı. Anma törenine Ali İsmail’in annesi Emel Korkmaz, babası Şahap Korkmaz ve ağabeyi Gürkan Korkmaz da katıldı. Basın açıklamasını KESK Eskişehir Dönem Sözcüsü Sertaç Durdu yaptı.

"VİCDANLARI RAHAT MI?"

Anne Emel Korkmaz, Eskişehir’e gelmenin canını çok acıttığını, buraya beş yıl gelmediğini söyledi, “Geldikten sonra hep şunu dedim, keşke hiç gelmeseydim ve Ali’nin ulu orta bir yerde darp edildiğine şahit olmasaydım. Burada Ali’nin darbına şahit olanların vicdanları rahat mı? Vicdanlarına hesap verebiliyorlar mı? İçleri acımıyor mu?” diye sordu.

Anne Korkmaz şöyle devam etti:

"Buraya her geldiğimde Ali’nin ‘vurmayın’ dediği cümleleri aklıma geliyor. Görüntüleri izleyemedim ama hep bunları söylemiş. Ali 38 gün direndi. Şu an aramızda yok ama yüzlerce, binlerce Ali İsmail var. Ali İsmail’e sahip çıktığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum."

Açıklamayı okuyan Sertaç Durdu, Gezi Parkı eylemlerinde hayatını kaybedenleri andı:

"Gezi direnişinin, Ali İsmail ve arkadaşlarının katledilmesinin 11. yılındayız. Başta Ali İsmail Korkmaz olmak üzere gezide kaybettiğimiz Ethem Sarısülük’ü, Mehmet Ayvalıtaş’ı, Abdullah Cömert’i, Medeni Yıldırımı’ı, Ahmet Atakan’ı Hasan Ferit Gedik’i ve Berkin Elvan’ı saygıyla anıyoruz. Onlara sözümüz var onların hayal ettiği güzel günler gelene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."

11 yıldır adaletin sağlanmadığını vurgulayan Durdu, "Tam tersine suçlamalarla, cezalandırmalarla Gezi katliamlarını ve büyük direnişi halkın gözünden kaçırabileceklerini, toplumun hafızasından silebileceklerini planlıyorlar. Oysa onlar ceza verdikçe Gezi daha da büyüyor, onlar yalanlarıyla toplumu kandırmaya çalıştıkça Gezi umut olmaya devam ediyor" dedi.

"KATİLLERDEN VE TALİMATI VERENLERDEN HESAP SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ali İsmail Korkmaz’ın düşlerindeki özgür dünyayı hep birlikte kuracaklarını ifade eden Durdu, "Katillerden ve talimatı verenlerden hesap sormaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini sonlandırdı.