Ali İsmail Korkmaz etkinliklerle anılacak

Haber Merkezi

Eskişehir’deki Gezi Direnişi sırasında darbedilerek hayatını kaybeden 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz, ölümünün 11’inci yılında çeşitli etkinliklerle anılacak. Ali İsmail’in ailesi tarafından kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) tarafından düzenlenecek olan anma töreni, Hatay’ın Defne ilçesinde bulunan Defne Atatürk Stadyumu’nda akşam saat 20.30’da gerçekleştirilecek.

Anma konserinde ALİKEV Müzik Topluluğu ile Cem Erdost İleri Ali İsmail için sahne alacak.

ALİKEV’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Anma konserimizde Cem Erdost İleri, Hatay’da Ali İsmail için sahne alacak. Cem Erdost İleri’den önce ALİKEV Müzik Topluluğu şarkılarını Ali İsmail için söyleyecek. Ali İsmail’i anarken Korkmaz ailesinin yanında olmak isteyen tüm dostlarımızı bu anlamlı konsere bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz Gezi Direnişi sırasında 2 Haziran’da aralarında polis Mevlüt Saldoğan’ın da bulunduğu eli sopalı esnafların saldırısına uğramıştı. Darbedildikten sonra gittiği hastanede tedavi edilmeyen Korkmaz’a, ilk müdahale 20 saat sonra yapılmıştı. 38 gün boyunca komada kalan Ali İsmail, 10 Temmuz 2013’te yaşamını yitirmişti. Açılan dava, güvenlik gerekçesiyle Kayseri’de görülmüştü. Anayasa Mahkemesi’nin bozma kararı sonrasında, davada yargılanan polis memuru Hüseyin Engin’e “kasten basit yaralama” suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.