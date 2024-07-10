Ali İsmail Korkmaz hep 19 yaşında

Gezi Direnişi'nin unutulmaz gençlerinden Ali İsmail Korkmaz'ın katledilişinin üzerinden 11 yıl geçti. Ali İsmail, ALİKEV’in sosyal medya hesabından "Dünyanın herkes için daha güzel, daha özgür ve barış dolu bir yer olması için çalışıyoruz. Hep yanımızdasın Ali İsmail, hep 19 yaşında" ifadeleriyle anıldı.

Gezi Direnişi sırasında çok sayıda polis ve sivil giyimli sopalı saldırganlar tarafından darbedilerek öldürülen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın ölümünün üzerinden tam 11 yıl geçti.

2 Haziran’da aralarında polis Mevlüt Saldoğan’ın da bulunduğu faşist grubun saldırısına uğrayan Ali İsmail, 38 gün komada kaldıktan sonra 10 Temmuz 2013 günü yaşamını yitirmişti.

"Hep yanımızdasın Ali İsmail, hep 19 yaşında" ifadelerinin kullanıldığı Ali İsmail’in ailesi tarafından kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı'nın (ALİKEV) sosyal medya hesabından şunlar söylendi:

"Ali İsmail’in aramızdan koparılmasının üzerinden 11 yıl geçti. Kısacık yaşamına, onu hayattan koparanların söküp alamadığı kocaman değerler sığdırdı. Biz de Ali İsmail’den aldığımız ilhamla gençlerle beraber, dünyanın herkes için daha güzel, daha özgür ve barış dolu bir yer olması için çalışıyoruz. Hep yanımızdasın Ali İsmail, hep 19 yaşında…"

Ali İsmail’in aramızdan koparılmasının üzerinden 11 yıl geçti. Kısacık yaşamına, onu hayattan koparanların söküp alamadığı kocaman değerler sığdırdı. Biz de Ali İsmail’den aldığımız ilhamla gençlerle beraber, dünyanın herkes için daha güzel, daha özgür ve barış dolu bir yer… pic.twitter.com/wN140oAtiY — Ali İsmail K. Vakfı (@Alikev_org) July 9, 2024

ÖZGÜR ÖZEL: ONU ASLA UNUTMAYACAĞIZ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından Ali İsmail'i anarak "Gezi'de düşlerinden tekmelediğiniz Ali İsmail'in düşlediği özgür dünyayı birlikte kurmak için mücadele ediyoruz. Ali İsmail Korkmaz hep 19 yaşında. Onu asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Gezi'de düşlerinden tekmelediğiniz Ali İsmail'in düşlediği özgür dünyayı birlikte kurmak için mücadele ediyoruz.



Ali İsmail Korkmaz hep 19 yaşında. Onu asla unutmayacağız.#AliİsmailHep19Yaşında pic.twitter.com/YgMcFU2Wgq — Özgür Özel (@eczozgurozel) July 10, 2024

NE OLMUŞTU?

19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz Gezi Direnişi sırasında 2 Haziran’da aralarında polis Mevlüt Saldoğan’ın da bulunduğu eli sopalı esnafların saldırısına uğramıştı. Darbedildikten sonra gittiği hastanede tedavi edilmeyen Korkmaz’a, ilk müdahale 20 saat sonra yapılmıştı. 38 gün boyunca komada kalan Ali İsmail, 10 Temmuz 2013’te yaşamını yitirmişti. Açılan dava, güvenlik gerekçesiyle Kayseri’de görülmüştü. Anayasa Mahkemesi’nin bozma kararı sonrasında, davada yargılanan polis memuru Hüseyin Engin’e “kasten basit yaralama” suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.