Ali İsmail Korkmaz katledildiği yerde anıldı

Ezgican CEYLAN

İktidarın Gezi Parkı’nı Topçu Kışlası’na çevirme planına karşı başlayan protestolar kısa sürede ülke genelinde iktidara karşı mücadelenin sembolü oldu. Direniş tarihe damga vurdu. Rejimin hemen her gün hedef aldığı Gezi toplumun hafızasından silinmezken, yol göstermeyi sürdürüyor. Gezi Direnişi’nin 13’üncü yıldönümünde yaşamını yitirenler için anmalar sürüyor.

Eskişehir’de Gezi Direnişi sırasında çok sayıda polis ve sivil giyimli sopalı saldırganlar tarafından dövülerek katledilen Anadolu Üniversitesi öğrencisi Ali İsmail Korkmaz saldırıya uğradığı günün 13. yılında anıldı. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi önünde buluşan öğrenciler burada bir anma düzenledi. Ardından DİSK-KESK-TMMOB-TTB ve Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) çağrısıyla Ali İsmail Korkmaz’ın saldırıya uğradığı sokak olan Sanayi Sokak’ta anma gerçekleştirildi.

Anma törenine Ali İsmail’in annesi Emel Korkmaz, babası Şahap Korkmaz ve ağabeyi Gürkan Korkmaz da katıldı.

Anne Emel Korkmaz, “13 sene önce Ali İsmail’im burada düştü. Ama binler ayağa kalktı, milyonlar ayağa kalktı. Ali İsmail’i unutturmamak için her yıl buradayız, katillere inat buradayız” dedi.

Anmanın ardından bu yıl 12’ncisi düzenlenen Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülleri sahiplerini buldu. Taşbaşı Kültür Sanat Merkezi Kırmızı Salon’da gerçekleştirilen ödül töreninde tutuklu BirGün Gazetesi muhabiri İsmail Arı da ödül aldı.