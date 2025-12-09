Ali İsmail Korkmaz, ‘O Hep On Dokuzunda’

Oktay EVSEN

“On Dokuzunda” Gezi eylemleri sırasında; Eskişehir’de, yaşamdan kopartılan Ali İsmail Korkmaz için yazılmış bir Mustafa Güçlü şiiri. Gezi Parkı eylemlerini desteklemek için yapılan yürüyüşte, ara sokaklara dağılan gruplar arasında yer alan Anadolu Üniversitesi birinci sınıf öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, gecenin boşluğunda karanlık güçler tarafından sopalarla darp edilmişti.

Şarkı; toplumsal hafızanın derinliklerinde, baskılara rağmen direnişin, her koşulda yaşanmışlıkların geleceğe yön vermesi için umudun diri tutulması adına sanat cephesinden haklı bir itirazı dile getiriyor.

Metin Tapkı tarafından bestelenen şiir, yine Hüseyin Kurtulmaz’ın özgün ve akıcı yorumuyla tüm dijital platformlarda yayında.

“Gece, porsuk Çayı’nın kenarında/ Ali İsmail kovalanıyor sopalarla/ alnında büyüyen haziran ateşi/ amansız takiplerin sürek avında/ Ali İsmail kovalanıyor sopalarla/ karartılmış, kıstırılmış caddelerde/ silinmiş görüntüler, çekilmiş perdeler/ düşlerin kalbine vurulan tekmeler/ Ali İsmail düşürülüyor on dokuzunda/ bir güvercin çırpınıyor boşluğunda.”