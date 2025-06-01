Ali İsmail Korkmaz saldırıya uğradığı yerde anılacak

Gezi Direnişi sırasında çok sayıda polis ve sivil giyimli sopalı saldırganlar tarafından darbedilerek öldürülen Anadolu Üniversitesi öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, saldırıya uğradığı günün 12. yılında anılacak.

Üniversite öğrencileri, yarın (2 Haziran) saat 14:00'te Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi önünde buluşacak.

Ardından Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV), DİSK, KESK, TMMOB VE TTB'nin çağrısıyla Ali İsmail'in dövüldüğü sokakta anma yapılacak.