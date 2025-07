Ali İsmail Korkmaz'sız 12 yıl: Hep 19 yaşında

Gezi Direnişi sırasında çok sayıda polis ve sivil giyimli sopalı saldırganlar tarafından darbedilerek öldürülen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın ölümünün üzerinden tam 12 yıl geçti.

2 Haziran’da aralarında polis Mevlüt Saldoğan’ın da bulunduğu faşist grubun saldırısına uğrayan Ali İsmail, 38 gün komada kaldıktan sonra 10 Temmuz 2013 günü yaşamını yitirmişti.

"DÜŞLERİ, CESARETİ, GÜLÜŞÜ VE UMUDU HÂLÂ BİZİMLE"

"Ali İsmail’in “düşlerinde özgür dünya”sını kurma çabası, hepimizin ortak sorumluluğu" ifadelerinin kullanıldığı Ali İsmail’in ailesi tarafından kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı'nın (ALİKEV) sosyal medya hesabından şunlar kaydedildi:

"Düşlerinde Özgür Dünya. Ali İsmail aramızdan koparılalı 12 yıl oldu. Ama düşleri, cesareti, gülüşü ve umudu hâlâ bizimle. Her adımda, her direnişte, her dayanışmada yaşıyor.

Gezi Parkı’nda bir araya gelen milyonların ortak hayali olan adil, özgür, eşit bir ülke için mücadele etmeye devam ediyoruz. Ali İsmail’in “düşlerinde özgür dünya”sını kurma çabası, yalnızca bir gençliğin değil, hepimizin ortak sorumluluğu.

Gezi’de kaybettiklerimizi, adalet arayışımızı ve bugün hâlâ tutsak edilen Gezi tutuklularını unutmuyoruz. Ali’nin attığı o son adım, şimdi bizim yolumuzu aydınlatıyor. Gel, sen de katıl bu umuda. Yaşamdan, barıştan, dayanışmadan yana ol."

Gezi Parkı’nda bir araya gelen milyonların ortak hayali olan adil, özgür, eşit bir ülke için mücadele… pic.twitter.com/GFxgI4YKrd — Ali İsmail K. Vakfı (@Alikev_org) July 10, 2025

Bugün Hatay'daki Ekinci Mezarlığı'nda saat 19.00'da yapılacak anmanın ardından, saat 20:00'de Ekinci Mahallesi Meydanı'ndan Ali İsmail için anma konseri düzenlenecek.