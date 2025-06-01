Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülleri: BirGün yazarı Timur Soykan ödüle değer görüldü

Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülleri, 2025 yılı kazananları açıklandı.

Ödüller, 2015 yılından bu yana Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) öncülüğünde, DİSK Eskişehir Bölge Temsilciliği, KESK Eskişehir Şubeler Platformu, TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu ve Eskişehir-Bilecik Tabip Odası tarafından veriliyor.

Bu yıl ödüle layık görülen isimler arasında tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3 Mayıs'ta hayatını kaybeden DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, BirGün Gazetesi yazarı ve Onlar TV’nin programcısı Timur Soykan, BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen ve Saraçhane eylemlerinde tutuklanan üniversite öğrenci Esila Ayık yer aldı. Sırrı Süreyya Önder’in ödülü ailesine verilecek.

Ödül töreni yarın (2 Haziran) saat 19.00’da Eskişehir'de Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde tören gerçekleştirilecek.