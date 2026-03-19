Ali İsmail mezarı başında anıldı

Eskişehir’de Gezi Parkı eylemleri sırasında polis ve sivil giyimli sopalı saldırganlar tarafından darp edilen ve 38 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz, ailesi ve sevenleri tarafından Hatay Antakya’da mezarı başında anıldı.

Korkmaz’ın doğum gününde düzenlenen anma öncesinde Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) tarafından yapılan açıklamada, "Yaşasaydı 32 yaşında olacaktı. Onun hayalleri, adalet duygusu ve dayanışmayı büyütme isteği hâlâ yolumuzu aydınlatıyor. Daha eşit ve özgür bir dünya için attığı adımlar, bugün de hepimizin içinde yaşamaya devam ediyor. Biz de ALİKEV olarak onun bıraktığı yerden yürümeye devam ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Anadolu Üniversitesi öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, Gezi Direnişi’nde 2 Haziran 2013 gecesi Eskişehir’de sivil giyimli şahıslar ve bazı polis memurlarının saldırısına uğramış, ağır yaralanmıştı. Beyin kanaması geçiren ve 38 gün komada kalan Korkmaz, 10 Temmuz 2013 tarihinde henüz 19 yaşındayken yaşamını yitirmişti. Açılan dava, güvenlik gerekçesiyle Kayseri’ye alınmıştı. Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) bozma kararı vermesi sonrasında, davada yeniden görülmüşkü. Yeniden görülen davada yargılanan sanık polis memuru Hüseyin Engin’e ‘kasten basit yaralama’ suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.