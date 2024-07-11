Ali İsmailsiz 11 yıl

Haber Merkezi

Eskişehir’de Gezi Direnişi sırasında darbedilerek hayatını kaybeden 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz, ölümünün 11’inci yılında çeşitli etkinliklerle anıldı. Korkmaz’ın Hatay Merkez Antakya ilçesi Ekinci Asri Mezarlığı’nda bulunan mezarı başında yapılan anmaya Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz, babası Şahap Korkmaz, ağabeyi Gürkan Korkmaz ile kentteki siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Anma etkinliğine katılanlar Korkmaz’ın mezarına çiçek bıraktı.

Ali İsmail’in ailesi tarafından kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) de bu yılki anma törenini Hatay’ın Defne ilçesinde bulunan Defne Atatürk Stadyumu’nda düzenledi. Anma konserinde ALİKEV Müzik Topluluğu ve Cem Erdost İleri sahne aldı.

ÇİRKİN PAYLAŞIM

CHP’li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 2013 Gezi Parkı eylemleri sırasında katledilen Ali İsmail Korkmaz’ı sosyal medya hesabı üzerinden ‘‘Ali İsmail’in hayalleri, umutları ve adalet arayışı bizlere daima ilham verecek’’ ifadeleriyle andı. Ancak Dedetaş’ın paylaşımına AKP’den çirkin paylaşımla yanıt geldi. Üsküdar Belediye Başkanı’nın söz konusu paylaşımı, AKP Üsküdar Gençlik Kolları tarafından ‘‘terör’’ ithamıyla hedef alındı.

Dedetaş’ın paylaşımı alıntılanarak yapılan ve ‘‘Eren Bülbül, Aybüke öğretmen, Necmettin Yılmaz ve daha nice şehitlerimiz için kör, sağır ve dilsiz olanlar devlete baş kaldıranlardan ilham alıyor’’ ifadeleri kullanılan paylaşımda CHP için de ‘‘Çünkü partinizin temelinde bu anlayış var. Size ancak teröristler ve örgüt mensupları ilham verebilir’’ denilmekten geri durulmadı.