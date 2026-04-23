Ali Kemal Şahin’den "Kudüs’te Hayal" kitabı: "Başta Kürt çocukları sonra da tüm dünya çocukları için yazdım"

Ali Kemal Şahin’in “Kudüs’te Hayal” kitabı tarihi bir kurgu çerçevesinde “uzun ve kutsal bir yolculuğu” anlatıyor. Yazar Şahin, romanı yazma gerekçesini “Ben bu kitabı başta Kürt çocukları sonra da tüm dünya çocukları için yazdım” sözleriyle açıklıyor.

Ali Kemal Şahin, 1964’te İstanbul’da doğdu. Aslen Malatya Akçadağ Kürecikli. Hayatının belli dönemlerinde yurt dışında yaşadı. 12 yıl önce de Mamadali yani Kürecik‘in Mamko’sundan başlayıp kadim Kürt ve Mezopotamya hikâyelerinin peşinde, alan araştırmalarına yöneldi. Şahin o süreci şöyle anlattı:

"2014 yılında bu çalışmaya başladığımda okuduğum ilk kitaplardan biri de Ehmede Xani’nin “Nübehara Biçükan” adlı eseri oldu. Kitapta Ehmede Xani “Ben bu kitabı bilginler ve şöhret için yazmadım çocuklar için yazdım diyordu. Ben de bu kitabımı başta Kürt çocukları sonra da tüm dünya çocukları için yazdım. Anlatmak istediklerimi ‘neden belgesel roman şeklinde anlatmanın yolunu seçtim. Bu benim için bir tercih değil zorunluluktu. Kadim halklara ait tüm tarihi bilgiler talan edilmiş, yalanlarla doldurulmuş, halklar yok sayılıp birbirleriyle düşmanlaştırılmıştı. Olaylar, olgular, belgeler tahrip edilerek doğrulardan uzaklaştırılmıştır. Masa başında hazırlanan, inandırıcı olabilsin diye aralara bazı doğrular serpiştirilen kurgulanmış bir tarih yazılmıştı."

DEMİRTAŞ’A ÖPÜCÜK YOLLAYAN ÇOCUK

Şahin sözlerini şöyle sürdürdü: “Seçim otobüsünün yanında omuzunda ayakkabı boyası sandığı ile koşup Selahattin Demirtaş‘a öpücük göndererek elini kalbinin üstüne koyan çocuk, bu kitaptan hayatta faydalanacağı sadece bir cümle okusun bu yeter bana. Trafik ışıklarında su, kâğıt mendil satmak zorunda kalan çocuklar veya Soma‘da madenden hiç çıkamayacak babasını gözlerinde yaşlı bekleyen çocuklar okusun yeter bana. 2014’ten bu yana 8 ciltlik bu belgesel romanın alt yapılarını (alan araştırmaları, röportajlar, okumalar vs) çalıştım. Her 1.5 yılda bir cildini bitirmeyi planlıyorum. Önümüzdeki 10-12 yıllık bir zaman diliminde bitirmiş olacağım. Kürt tarihi için önemli belgelerden birisi olması için çalışıyorum.

Ali Kemal Şahin Kudüs’te Hayal eserinde, Mezopotamya halklarının, Kürtlerin, Alevilerin tarihi, kimliği ve coğrafyası üzerine odaklandığını belirtirken kitabın içeriği ve temaları hakkında öne çıkan noktaları ise şöyle sıraladı: “Kürtlerin tarihsel süreçteki varlığına, toplumsal kimliklerine ve yaşadıkları coğrafyanın derinliklerine dair etraflı bir bakış sundum. Sadece Kürtleri değil, Mezopotamya’nın çok kültürlü yapısını; bölge halklarını birbirine bağlayan veya ayrıştıran gerçeklikleri de ele aldım. Malatya’dan başlayıp Beyrut Kudüs’e kadar geniş bir coğrafyaya yayılan kozmopolit bir yapıda olan bu kadim toprakların tarihsel hafızasını işledim. Tarihi kayıtlar, tanıklıklar ve çeşitli anlatıların izini sürerek kurgusal ama tarihsel temellere dayanan bir dünya kurdum. Kitabımın, Kürt tarihini ve Ortadoğu’nun halklar mozaiğini edebi bir dille, derinlemesine inceleyen bir belgesel tarihi roman niteliğinde olması için çaba sarf ettim. Tarihi kayıtlar, sözlü anlatılar ve tanıkların izlerini sürerek Mezopotamya’da bulunan kültürleri inceledim. Eserimde, Kürtlerin bu coğrafyadaki varlığını statik bir durumdan ziyade, diğer halklarla (Ermeniler, Süryaniler, Türkler, Araplar) hem iç içe geçen hem de ayrışan bir gerçeklik üzerinden ele aldım.”

KİTABIN KONUSU

Uzun ve kutsal yolculuk ismi fiziksel bir yolculuğu anlatmıyor sadece.

Eserin ana kahramanı Mazlum’un şahsında hakikate ulaşma olgunlaşma ve halkın acısına merhem olmak için tekâmül etmedeki içsel yolculuğu simgeliyor. “Kudüs’te Hayal” adı, Mazlum’un kişiliğinin oluşmasının Kudüs’te başlaması ve orada kurduğu bir dünya hayalinden geliyor. Dinlerin, mezheplerin, halkların harmonisini, iyileri, kötüleri sorguluyor.