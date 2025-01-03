Ali Koç'a yönelik saldırıda gerekçeli karar açıklandı

İzmir'de Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakada Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u iterek düşüren Göztepe'nin taraftardan sorumlu yöneticisi Fatih Özkan'a verilen 7 ay 15 günlük hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Özkan'ın, arkasından hızla ilerleyerek sol eliyle sırtından iteklediği Ali Koç'un yere düştüğünün tespit edildiği belirtildi. Ali Koç'un yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte olduğunu belirtilirken; mahkeme, Özkan'ın 'Spor alanında kasten basit yaralama' suçunu işlediğini gerekçesiyle cezayı verdiğine vurgu yaptı.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ikinci haftasında 17 Ağustos'ta İzmir Gürsel Aksel Stadyum'da oynanan karşılaşmada, deplasman tribününe giremeyen takımının taraftarlarıyla ilgili saha kenarına girerek tribüne giden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Göztepe'nin taraftardan sorumlu yöneticisi Fatih Özkan tarafından düşürüldü. Akreditasyon kartı sahibi Özkan, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özkan'a çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından ev hapsi verildi. Özkan hakkında İzmir 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten yaralama' suçundan dava açıldı. Özkan, duruşmadaki savunmasında, "Anlık gelişen bir olaydır. Milyonlar görüntüleri izledi. Amacım; kendisini saha dışına çıkarmaktı, orantısız bir şekilde itmem sonucu düştü. Amacım, kendisini yaralamak değildi" dedi.

TALİMATLA İFADE VERDİ

Talimat yoluyla ifade veren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şunları anlattı: "İlk yarının bitiminde tribünlerden 'Taraftara sahip çık' şeklinde tezahürat yapıldı. Taraftarlarımızın bir kısmının halen stat dışında bulunduğu, stada alınmadığı ve polis tarafından biber gazıyla müdahale edildiği bilgisi de gelince akreditasyon kartı bulunan ben ve yöneticilerimizden biri sahaya girip, saha kenarından seyircilerin bulunduğu kısma doğru gitmeye başladık. Emniyet müdürüyle stat dışında bulunan taraftarlarımızın içeri alınması konusunda istişarede bulunduk. Tribünde bulunan taraftarlarımızı sakinleştirmeye çalıştık. Daha sonra emniyet mensuplarıyla birlikte stat içinden tribünde bulunan yerimize dönmeye başladık. Bu esnada maçın ikinci yarısı başlamıştı. Bu esnada rakip takımın genel müdürü olduğunu öğrendiğim bir şahıs yolumu kesti. 'Ne işiniz var, seyirciyi tahrik ediyorsunuz' şeklinde sözler söyledi. Kendisine tepki vermeden yolumuza devam ettik. 20-30 metre kadar yürüdükten sonra korner çizgisini dönüp, yerimize giderken görmediğim bir şahıs tarafından şiddetli bir şekilde sırtımdan iki elle yere itildim. Darbenin etkisiyle yere düştüm. Ayağa kalktım. Olayların büyümemesi adına kendisine herhangi bir tepki göstermedim. Oradan tribüne çıkarak yerime oturdum. Maçın bitiminde sanıkla ilgili herhangi bir işlem yapılmadığını ve sanığın halen statta olduğunu görünce, stadın altındaki polis noktasına gidip hem sanıktan hem de sanık hakkında işlem yapmayan spor şube müdüründen şikayetçi olduk."

CEZA ERTELENMEDİ

Davanın ikinci duruşması, 17 Aralık'ta görüldü. Esas hakkında mütalaasını sunan savcı, Özkan'ın 'Basit yaralama' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Son sözü sorulan Fatih Özkan, "Takdir mahkemenindir" dedi. Kararını açıklayan hakim, Özkan'a, Ali Koç'a yönelik 'Basit yaralama' suçundan 6 ay hapis cezası verdi. Bu ceza, suçu spor alanında işlediği için 9 aya çıkarıldı. Cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini sanığın lehine takdiri indirim nedeni olarak kabul eden hakim, Özkan'ı 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın bir daha suç işlemeyeceğine dair kanaat hasıl olmadığından kararda erteleme ve para cezasına çevirme yoluna gitmedi. Bunların yanı sıra 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizlik Yasası nedeniyle Özkan'a, taraftarı olduğu Göztepe futbol takımının spor müsabakalarını 1 yıl süreyle statta seyretme yasağı verildi.

"BASİT TIBBİ MÜDAHALE İLE GİDERİLEBİLİR NİTELİKTE"

Özkan'a verilen kararın gerekçesi de açıklandı. Kararda Göztepe ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmanın 2'nci yarısının başında Ali Koç'un bulunduğu protokol locasından ayrılarak, futbolcuların giriş yaptıkları körük içerisinden ve saha kenar kısmından Fenerbahçe taraftarlarının bulunduğu misafir takım tribününe geçiş yaptığı kararda yer aldı. Ali Koç'un, burada taraftarlarla görüştükten sonra tekrar aynı güzergahı kullanarak, dönüş yaptığı sırada Özkan'ın, arkasından hızla ilerleyerek sol eliyle Ali Koç'u sırtından iteklediği, Ali Koç'un itekleme sonucu yere düştüğünün tespit edildiği belirtildi. Olayın ardından Ali Koç'un yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte olduğunu kabul eden mahkeme, Özkan'ın 'Spor alanında kasten basit yaralama' suçunu işlediğini gerekçesiyle cezalandırdı.