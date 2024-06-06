Ali Koç açıkladı: Ebrar Karakurt Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor?

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ebrar Karakurt transferine dair konuştu. Ali Koç, Ebrar Karakurt'u istediğini açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Rusya’nın Lokomotiv Kaliningrad ekibinde forma giyen Ebrar Karakurt transferiyle ilgili de konuştu.

Ali Koç, gündeme dair Habertürk'te açıklamalarda bulundu.

Koç, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda performansını üst seviye çıkaran Ebrar Karakurt'a teklif yaptığını açıkladı.

Ali Koç: “Ebrar Karakurt’a ‘seneye sözleşme uzatma seni alacağız’ dedim” ifadelerini kullandı.

"EN İYİ YERLİ OYUNCULARI ALMAMIZ LAZIM"

Koç şunları söyledi:

"Ebrar'a söyledim seni alacağız diye. Müthiş bir oyuncu, çılgın bir karakter. Rusya'da istatistikleri kırdı, rekor bırakmadı. Orada da şakayla karışık laf açıldı. Yemek yemiştik orada açıldı. Dünya şampiyonu olacaksak en iyi yerli oyuncuları kadroya almamız lazım. Ebrar öyle bir isim"

Ali Koç ile Ebrar Karakurt arasındaki konuşma, Rahmi Koç’un A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı'na verdiği yemekte yaşandığı öğrenildi.