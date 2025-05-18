Ali Koç açıkladı: Fenerbahçe eylülde seçime gidiyor

Fenerbahçe'de futboldaki başarısız sonuçların ardından taraftarlar yönetimi istifaya davet ederken, olağanüstü seçimli genel kurul için imza kampanyası düzenliyor.

Kulüp televizyonunda açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldıklarını açıkladı.

Ali Koç, açıklamasında, "Kulübümüzün, imza yöntemiyle olası bir seçim sürecine sürüklenmesi gelecekte telafisi mümkün olmayan yaralar açacaktır" iddiasında bulundu.

"Ben bu camiaya sırtımı değil yüreğimi dayadım" diyen Koç, "Allah'ın izniyle bu yolda tüm zorluklara, iftiralara, itibar suikastlerine ve haksızlıklara rağmen yürümeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.