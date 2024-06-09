Ali Koç-Aziz Yıldırım tartışması reytinglere nasıl yansıdı?

Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un seçime saatler kala karşı karşıya geldiği canlı yayın rekor derecede reyting aldı.

Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un 6 yıl sonra ilk defa karşı karşıya geldiği canlı yayın, reytinglerde açık ara farkla zirvede yer aldı. Tarihi yayın rekor derecede reyting aldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile başkan adayı Aziz Yıldırım, dün Habertürk TV'de bir araya gelmişti.

Ahmet Selim Kul’un moderatörlük yaptığı Koç ve Yıldırım'ın katıldığı tarihi canlı yayını, milyonlar takip etti.

Programda, Yıldırım ve Koç arasındaki tartışma zaman zaman hareketlendi. Yıldırım’ın “Başkan gel bir öpüşelim” teklifiyle başlayan program, tartışmaların ardından iki başkanın tokalaşarak ve öpüşerek ayrılmasıyla sona erdi.

Yayın, aldığı reyting ile dün televizyon yayınları arasında açık ara öndeydi.

SOMERA'nın açıkladığı veri şöyle: