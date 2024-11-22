Ali Koç basın toplantısı düzenleyecek: "Çok doluyum"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerium'un yeni tırlarının teslim töreninde yaptığı açıklamada basın toplantısı yapacağını duyurdu.

Taraftarlara teşekkür eden Koç, "Her zaman söylediğim gibi Fenerbahçe'nin farkı; gelir, eğitim, kültür seviyesi ne olursa olsun taraftarımız söz konusu Fenerbahçe ise olağanüstü sınırları zorlayacak cömertlik gösteriyor. Bunu her alanda görüyoruz. Allah onlardan razı olsun" dedi.

"SÖYLEYECEĞİM ŞEYLER ÇOK BİRİKTİ"

Ali Koç, basın mensuplarının gündemle ilgili soru sormak istemesinin ardından, "Şu anda gündem konuşursam, buradaki arkadaşlara haksızlık olur. Ama benim söyleyeceğim şeyler çok birikti. Çok doluyum, az kaldı" diye konuştu.

Ali Koç, yakın zamanda bir basın toplantısı düzenleme ihtimali olup olmadığı yönünde gelen soruya ise, "Var" yanıtını verdi.