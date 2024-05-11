Ali Koç bir kez daha aday olacak, Sadettin Saran çekildi
Fenerbahçe'de başkanlık düğümü çözülüyor. Daha önce sezon sonu başkanlığı bırakacağını açıklayan Ali Koç bir kez daha aday olma kararı aldı. İşaret ettiği Sadettin Saran ise adaylıktan çekildi.
Fenerbahçe'de başkan adaylığı için adı geçen Sadettin Saran ile mevcut başkan Ali Koç bugün bir araya geldi.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, görüşmenin ardından Ali Koç'un en az bir dönem daha aday olmaya karar verdiğini ve Saran'ın adaylıktan çekildiğini aktardı.
İkilinin ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
SÜREÇ
Ali Koç, 3 Şubat'taki Yüksek Divan Kurulu toplantısında görev süresinin dolmasının ardından tekrar aday olmayacağını ve haziran ayında kulübün yeni bir başkanı olacağını belirterek Sadettin Saran'ı işaret etmişti.
Sezon sonuna doğru Koç'un tekrar aday olabileceği belirtilirken Sadettin Saran 3 gün önce yaptığı yazılı açıklamada kesin karar için Ali Koç'a cuma gününe kadar süre vermiş, aksi halde ulübü yönetmeye talip olduğunu pazartesi günü açıklayacağını duyurmuştu.