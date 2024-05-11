Ali Koç bir kez daha aday olacak, Sadettin Saran çekildi

Fenerbahçe'de başkanlık düğümü çözülüyor. Daha önce sezon sonu başkanlığı bırakacağını açıklayan Ali Koç bir kez daha aday olma kararı aldı. İşaret ettiği Sadettin Saran ise adaylıktan çekildi.

Spor 11.05.2024 17:15 Giriş: 11.05.2024 17:15

Güncelleme: 11.05.2024 17:26 Kaynak: Haber Merkezi

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