"Ali Koç, Fenerbahçe derneğini bastı" iddiası: Kulüp yalanladı, dernek başkanı 'Tehdit edildim' dedi

Fenerbahçe'de futboldaki başarısız sonuçların ardından taraftarlar yönetimi istifaya davet ederken, olağanüstü seçimli genel kurul için imza kampanyası düzenleniyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, yöneticiler Burhan Kızılhan ve Can Gebetaş ile birlikte dün akşam, imza kamyanyası düzenleyen derneklerden Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ni "bastığı" iddia edildi.

Fenerbahçe Yöneticisi Can Gebetaş, TGRT Haber'e yaptığı açıklamada, iddiaları yalandı.

Gebetaş, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ziyaret nasıl oldu, siyasette de bu vardır. Bazen belediye başkan adayları veya herhangi bir adaylar. Sokakta gezerken, rakip partide çalışanlar ile karşılaşırlar. Yanlarına giderler. Zaman zaman buralarda hoş, samimi sohbetler olur. Zaman zaman daha orta, zaman zaman bu ziyaretlerin sonunda gergin bir atmosfer ortaya çıkabilir. Bu planlanmış bir şey değil. Kulüpten çıkarken bir uğrayalım şeklindeki bir yaklaşımdır. Farklı anlamlar yüklemek, başka bir şey aramak ya da içinde bulunduğumuz sürecin bir parçası haline getirerek olumsuz bir duyguyla taraftarları, camiamızı yükleme hiç yakışı kalmayacak bir durum. Sayın Başkanın bunun bir parçası olacağını asla düşünmüyorum ve zannetmiyorum. Medeni bir şekilde bizi uğurladı ve elimizi sıkıp yolcu etti. Sonra sayın Başkan, sonradan gelen gençlere iyi akşamlar dedi ve biz oradan çıktık. Hakikaten şaşkınlıktan küçük dilimi yutacak noktaya geldim."

FENERBAHÇE'DEN YALANLAMA

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi: "Bugün akşam saatlerinde Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin stadımızın hemen karşısındaki Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği’ne yapmış olduğu ziyaret ile ilgili ortaya atılan iddialar tamamen yalan ve maksatlıdır. Bu mesnetsiz iddialara itibar edilmemesini rica ederiz."

Zorunlu Açıklama



Bugün akşam saatlerinde Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin stadımızın hemen karşısındaki Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği’ne yapmış olduğu ziyaret ile ilgili ortaya atılan iddialar tamamen yalan ve maksatlıdır.



Bu mesnetsiz iddialara itibar… — Fenerbahçe Kurumsal (@fbkurumsal) May 17, 2025

EMRAH TÜNAY: ALİ KOÇ TEHDİT ETTİ

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Başkanı Emrah Tünay, yaşananlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Tünay, "Sayın Başkan Ali Koç, dün akşam yönetici arkadaşları Burak Kızılhan ve Can Gebetaş ile birlikte derneğimize gelerek, şahsımı, dernek çalışanlarımızı alenen tehdit etmiş, son derece demokratik ve tüzüğümüzce belirlenmiş olan haklarımıza açıkça saldırıda bulunmuştur" iddiasında bulundu.

Ali Koç'un kendisine "'Dua et, başkanlığım bitmesin. Bitmesi halinde nefes aldığım sürece seninle özel olarak uğraşacağım" dediğini savunan Tünay, "Yaşanan olayla ilgili gerekli hukuki süreçleri başlatacağımızı bildiririz" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Başkanı Emrah Tünay'ın açıklamaları şöyle:

"Dün gece saat 22.20 sularında, kulüp demokrasisine, ifade özgürlüğüne ve sivil toplumun en temel haklarına gölge düşüren son derece üzücü bir olay yaşanmıştır. Bilindiği üzere bir süredir Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği olarak camiamızın adına eleştiri hakkımızı kullanarak, 'Geleceğe İmza' sloganı ile başlatmış olduğumuz bir imza kampanyası bulunmaktadır. Değerli kongre üyelerimizi, tüzüğümüze ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'ndaki mevcut hükümlere uygun bir biçimde, kulübümüzün olağanüstü genel kurul kararı alması için imza vermeye davet ediyoruz. Ancak ne yazık ki; Sayın Başkan Ali Koç, dün akşam yönetici arkadaşları Burak Kızılhan ve Can Gebetaş ile birlikte derneğimize gelerek, şahsımı, dernek çalışanlarımızı alenen tehdit etmiş, son derece demokratik ve tüzüğümüzce belirlenmiş olan haklarımıza açıkça saldırıda bulunmuştur. Sayın Ali Koç, merkezimize girer girmez sinirli bir tavırla, 'Yarına provokasyon hazırlıkları nasıl gidiyor?' diyerek, dernek başkanı olarak şahsımı sordu. Kendimi tanıttıktan sonra görüşmek üzere masaya yönlendik. Ardından 'Topladığınız imzalara inanmıyorum, sahte imza toplanıyor.' söyleminde bulunarak 'Sizler camiayı karıştırıyorsunuz.” ifadelerini kullandı. Masaya geldikten sonra, kameranın göremeyeceği bir alana hareket ederek beni davet etmesi üzerine arkasından kendisini takip ederek baş başa görüşmeye başladık. Sayın Ali Koç, baş başa görüşmemizde şahsımla ilgili özel bilgiler paylaşarak, sorular sormaya başlamış; 'Seninle ilgili her bilgiye sahibim.' imajı çizmeye çalışmıştır. Daha sonra bugün oynanacak maç öncesi ve sırasında büyük olaylar çıkması halinde bunun hesabını şahsımdan soracağını, sahte imzalar topladığımızı söyledi. Maç günü derneğimizde noter bulundurulmasına sert tepki gösterdi. Ardından 'Dua et, başkanlığım bitmesin. Bitmesi halinde nefes aldığım sürece seninle özel olarak uğraşacağım.' tehdidinde bulundu. Sayın Ali Koç, yedi yıllık başkanlığı sürecinde hiç derneğimize gelmemiş, birçok kulüp üyesi bulunan derneğimizin hiçbir organizasyonuna katılmamış, derneğimize akreditasyon vermemiş, bizimle hiçbir şekilde sıcak ilişkiler kurmamıştır. Bu açıdan bakıldığında derneğimizin demokratik haklarını kullanmasını sindiremeyen Sayın Ali Koç'un dün akşamki ani ziyaretinin maksadını kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Yaşanan bu baskı ve tehdit yalnızca şahsıma değil, Fenerbahçe camiasının ifade özgürlüğüne yönelmiş açık bir saldırıdır. Yaşanan olayla ilgili gerekli hukuki süreçleri başlatacağımızı, adaletin önünde bu haksız saldırının hesabının sorulması için tüm kararlığımızla mücadele edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz. Kimsenin bulunduğu makamın gücünü kullanarak gönüllülerin sesini kısmaya çalışılmasına izin vermeyeceğiz. Tüm Fenerbahçelileri sağduyulu ama kararlı bir duruşla, demokrasiden yana tavır almaya ve imza kampanyasına destek vermeye davet ediyorum."

FENERBAHÇE'DEN YENİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe Spor Kulübü, Emrah Tünay'ın açıklamasının ardından yazılı bir açıklama yayımladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Gündeme getirilen tüm iddialar asılsız, temelsiz ve gerçeği yansıtmamaktadır. Görev süresi boyunca kulübümüzün hiçbir sürecinde yer almayan ve destek sağlamayan bir derneğin, bugün Kulüp Başkanımızın ziyaretini çarpıtması ve kendilerinin daha önce hiç ziyaret edilmediğinin de vurgulanması son derece ironik, hatta trajikomiktir" denildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Başkanımız Sayın Ali Y. Koç ve yöneticilerimizin, stadyumumuzun karşısında bulunan Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği’ne gerçekleştirdiği ziyaretin, kamuoyuna “baskın” olarak yansıtılması üzerine dün akşam bir açıklama yapmıştık. Ancak bugün, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Başkanı Emrah Tünay’ın konuyla ilgili olarak yaptığı manipülatif açıklama nedeniyle kamuoyunu yeniden bilgilendirme gereği doğmuştur.

Öncelikle belirtmek isteriz ki; kamuoyunu yanıltmaya ve Kulüp Başkanımızı hedef göstermeye yönelik bu iddiaların gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Sayın Başkanımızın söz konusu ziyareti; son derece sakin, açık ve şeffaf bir şekilde, herhangi bir provokasyona mahal verilmeden gerçekleşmiştir. Ziyaret esnasında hiçbir olumsuzluk yaşanmamış, hatta Emrah Tünay ve beraberindeki yöneticiler Başkanımızı dernek binasının kapısına kadar uğurlayarak yolcu etmiştir.

Ziyaret sırasında, tarafımıza; noter huzurunda alınması gereken bazı imzaların noter bulunmadığı anlarda alındığı ve sonrasında tasdik ettirildiği yönünde ulaşan bilgiler Emrah Tünay ile paylaşılmıştır. Başkanımız, bu iddiaların doğru olması durumunda bunun açıkça hukuksuz bir işlem olduğunu, tespit edilmesi halinde hem ilgili noter hem de buna aracılık eden şahısların hukuk önünde hesap vermek zorunda kalacağını ifade etmiştir.

Kulübümüze ulaşan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile de paylaşılan bilgilere göre, maç öncesinde Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği önünde provokatif eylemler planlandığı, ayrıca kulübümüz yönetimini protesto etmeye hazırlanan bazı gruplara yönelik saldırı girişimlerinin yaşanabileceğine dair ciddi duyumlar alınmıştır. Bu bilgiler de Emrah Tünay ile paylaşılmıştır. Bunların dışında gündeme getirilen tüm iddialar asılsız, temelsiz ve gerçeği yansıtmamaktadır.

Görev süresi boyunca kulübümüzün hiçbir sürecinde yer almayan ve destek sağlamayan bir derneğin, bugün Kulüp Başkanımızın ziyaretini çarpıtması ve kendilerinin daha önce hiç ziyaret edilmediğinin de vurgulanması son derece ironik, hatta trajikomiktir."