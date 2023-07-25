Ali Koç, Gebze Fenerbahçeliler Derneği'nin açılışına katıldı

Mesut IŞIK / GEBZE - KOCAELİ, (DHA)- Gebze Fenerbahçeliler Derneği'nin açılış töreni Başkan Ali Koç'un katılımıyla yapıldı. Derneğin açılışına Başkan Ali Koç'un yanı sıra Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, yöneticiler İlker Dinçay ve Can Gebetaş katıldı.

Ali Koç, Gebze Fenerbahçeliler Derneği'nin açılışında taraftarlarla fotoğraf çektirerek forma ve atkıları imzaladı. Koç daha sonra dernek üyeleriyle yemeğe geçti.

ALİ KOÇ: İNŞALLAH BOL BOL FENERBAHÇE BAŞARILARINA TANIK OLURSUNUZ

Açılışta açıklamalarda bulunan Ali Koç,"Gebze Fenerbahçeliler Derneğimizin açılışı için beraberiz. Geçenlerde İstanbul Fenerbahçeliler Derneğimizi açtık. Burası da gördüğüm en güzel, ferah mekanlardan bir tanesi olmuş, tebrik ederim. İnşallah burada dernek üyelerimiz de bol bol Fenerbahçe başarılarına tanık olursunuz" ifadelerini kullandı.

"İLK KONTEYNER KENTİMİZİ KAHRAMANMARAŞ'TA AÇIYORUZ"

Kahramanmaraş'ta Fenerbahçe Konteyner Kenti'nin açılışını yapacaklarını belirten Koç, "Derneğimiz çok aktif inşallah, perşembe günü Kahramanmaraş'ta Fenerbahçe'nin konteyner kentini açacağız. Bunu kendi imkanlarımızla yaptık. Yarısını da sizlerin imkanlarıyla ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun desteğiyle açacağız. İlk konteyner kentimizi Kahramanmaraş'ta açıyoruz. Özellikle sizlere teşekkür ediyorum. Allah razı olsun sizden. Yine üyelerimizden biri kadın voleybol takımımızın sırt sponsoru oldu. Derneklerimizin Fenerbahçe'ye kattığı desteği burada iki dakikada Gebze Derneğimizi açarken anlatmış olduk" diyerek sözlerini noktaladı.

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