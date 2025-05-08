Ali Koç: "İstifa etmeyi doğru bulmuyorum"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'da katıldığı bir programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Taraftarın başarı beklediği için öfkeli olduğunu belirten Ali Koç, "Yüksek Divan Kurulu'nda bundan sonraki süreç için söylediklerimizin arkasındayız. Dünyanın en büyük spor kulübü anlayışını aynen devam ettirdik, üstüne koyarak da gittik. Bunun için Aziz Başkan'a da bir taraftar olarak teşekkür etmek istiyorum. "İstediğiniz kadar mali açıdan bağımsız olun, bütün amatör maçlarda başarı üstü başarı koy, Olimpiyatlara her seferinde sporcu yolla, futbolda başarı gelmeyince etki yaratmıyor. Haklıdır. Tepkileri, eleştirileri, nefret noktasına kadar gitmesini anlayışla karşılamamız gerekiyor. Taraftarın öfkesi çok çünkü beklentisi çok" sözlerini sarf etti.

'BİZ PAZARA KADAR DEĞİL MEZARA KADAR KÜLTÜRÜNDEN GELEN İNSANLARIZ'

Yeri geldiğinde yalnız mücadele ettiklerini aktaran Koç, "Biz pazara kadar değil mezara kadar kültüründen gelen insanlarız. Biz mücadele ederken yeri geliyor yalnız mücadele ediyoruz. Ben rakip taraftar olsam, Fenerbahçe camiasının parçalanmış durumundan haz duyarım. Biz kendi kendimizin altını oyuyoruz, kılıçları kendimize çekiyoruz. Mücadeleyi kendimizi yıpratmak için veriyoruz. Futboldaki şampiyonluk rayına oturur ancak bu kültür haline gelmeye başladı. Yuhalıyorsun, yarım saat sonra öne geçiyoruz alkışlıyorsun..." Geçen sene hatırlayın, penaltı atacak oyuncumuz yuhalandı. Serdar Dursun penaltıyı atıyordu, tribün başkası atsın diye yuhaladı. Gol olunca da alkışladı. Birazcık aynaya bakıp bu durumu nasıl giderebiliriz diye Fenerbahçe camiası olarak topyekün düşünmemiz lazım" şeklinde konuştu.

'İSTİFA ETMEYİ DOĞRU BULMUYORUM'

İstifa etmeyi doğru bulmadığını söyleyen Başkan Ali Koç, "Dünyada halen gelmiş geçmiş ilk 5 hocadan 1'i olan Mourinho'yu getirdik. Bugün onu yerden yere vuranlar, yönetim istifa diyenler, o gün biz hocamızı getirdiğimiz zaman karşı geldiler mi? Alkışladılar, takdir ettiler. Kadromuza bakalım. Tarihimizin en değerli kadrosunu kurduk. Tarihimizin en yüksek bütçeli kadrosunu kurduk. Gelmez denen insanları getirdik, devre arası da dahil buna. Hocamız teşekkür etti transferler için. Türkiye'de bahisle mücadele eden tek takım Fenerbahçe. Kimse sormuyor bunu. Bahis, karaborsa, bedava bilet, dolandırılmış sponsorluklar, belli örgüte bazı sponsorluklar... Biz hiç muhatap olmadık bunlarla. Biz çaycı alırken bile adamın sosyal medyasına bakıyoruz. Ben istifa etmeyi doğru bulmuyorum. İmza kampanyası var. Devam edin, haktır, saygı duyulmalıdır. Bu kadar olaydan sonra bizi onur kırıcı şekilde camiamız yollamak istiyorsa bu da kaderde varmış deriz. Mali bağımsızlık konusunda tertemiz bir kulüp bırakmadan gitmek istemiyorum. Buna da hakkım olduğunu düşünüyorum. Benim Fenerbahçe'den alacağım yok, şampiyonluk borcum var" dedi.

'MOURİNHO ÖNÜMÜZDEKİ SEZON İÇİN RAPORUNU VERDİ'

Teknik direktör Jose Mourinho'nun gelecek sezon için rapor verdiğine değinen Koç, "Devre arası 1 yıl için 36 milyon euroluk teklif aldı. Birkaç konuda Jose Mourinho'yu ikaz ettim, sonradan benim dediğim gibi çıktı ve gelip özür diledi. Her türlü geri bildirime açık bir insan. Ben Fenerbahçe'nin menfaatleri çerçevesinde hocanın devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Mourinho'nun başardıklarını kimse inkar edemez. Son dönemde de Avrupa şampiyonluğu var. Mourinho, Mourinho'dur. Bunu tartışamayız. İnanıyorum ki Mourinho, Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaktır. Mourinho, mücadele verirken yıprandı. Onun geldiği seviyeden burayı görünce, 'Biz nereye geldik?' oldu. Yabancı VAR gelene kadar, ilk yarıyı hatırlayalım. Rakibimiz kaç maçı böyle aldı? Yabancı VAR gelene kadar çok sıkıntı oldu. Jesus, geri bildirime açık değildi. O da büyük hoca, onunla da temastayız. Suudi Arabistan'da hayalleri var. Jesus dönemi, üçlü konusunda çok pahalıya mâl oldu. Ben onu transfer ederken onunla bunu konuşmuştum, ona rağmen yaptı. Saatlerce konuşmamıza rağmen bunu yaptı" ifadelerini kullandı.

Başkan Ali Koç sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

Bu seneki planlamamızda 4 'top' dedikleri, Skriniar seviyesindeki oyuncu almamız gerektiğini konuştuk. Hocamız hiç oyuncu telaffuz etmez. 'Devre arası transfer şart değil, alacaksanız 1 stoper alın' dedi. Profil tarif ediyor. Geçen yaz kadromuz hazırdı, lige hazır girdik. Geçmişte niye giremiyorduk? Çünkü biz kiralık oyuncu alabiliyorduk. Kiralık verecek kulüpler transferin sonunu bekliyor. Şimdi niye giriyoruz? Çünkü cephanemiz genişledi. Büyüdüğün zaman sonuçları kadro olarak görüyorsunuz. Tek olmayan şey şampiyonluk. 3 Portekizli hocamızdan bir tek Vitor Pereira, direkt oyuncu ismi veriyordu transferde. Kim Min Jae transferi, onunla Selahattin Baki'nin operasyonu. Piyasayı çok iyi biliyordu."

'OSIMHEN BİZE HİÇBİR ZAMAN TEKLİF EDİLMEDİ'

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'in hiçbir zaman kendilerine teklif edilmediğini belirten Ali Koç, "Osimhen özel bir oyuncu. Bize hiçbir zaman teklif edilmedi. Saat 12-1 gibi yorulmuşum, 2 saat uyuyayım dedim, kalktım mesaj yağıyor, küfürler... Niye? Galatasaray, Osimhen'i alıyor. Osimhen Suudi Arabistan'a gidiyordu, son dakika Napoli başkanı fiyat artırdı. Suudiler istemedi, Galatasaray'a nasip oldu. Forvetlerimiz az mı gol attı? Hayır. Ama Osimhen başka bir kategori, o da 40 yılın başında gelir. Gidecek mi kalacak mı falan konuşuluyor. Hesap, kitap, vergi, anlaşma kurallara göre yapılırsa limitte yer kalmaz ki" sözlerini sarf etti.

'STAT İSİM SPONSORLUĞUYLA İLGİLİ ÇOK GÜZEL GELİŞMELER VAR'

Stat isim sponsorluğu hakkında da konuşan Koç, "Stat isim sponsorluğuyla ilgili çok güzel gelişmeler var. 5 yıllık olacak inşallah, henüz imzalanmadı. Şu an telaffuz edemeyeceğimiz bir şey var, 3-4 haftada sonuçlanacak bir konu. Bizim hesaplarımıza göre, Allah'ın izniyle, 50 milyon euro'nun üstünde, totalde 3 haneli rakamlara yakın bir imkanımız olacak. O yüzden transferde cephanemiz var. "Bu sezon istifayı düşündüğüm bir an olmadı. Ben de bu kadar dayanabileceğimi düşünmezdim. Hiç olmazsa karakterimiz test edilmiş oldu. Biz bıraktığımız zaman inşallah şampiyonluk olacak, olmadıysa da tertemiz bir kulüp olacak. Bizi bıraktırmaya yönelik çalışmalar bize iyilik, Fenerbahçe'ye kötülüktür. Fenerbahçe'nin taraftarına en çok ihtiyacı olduğu dönemden geçiyoruz. İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı taraftarlarımızdan özür diliyorum. Yüzdük yüzdük ucuna geldik, bize müsade edin bitirelim şunları. Ondan sonra 'İyi ki pes etmeyip dayandınız' diyeceksiniz" sözlerini kullandı.

Başkan Ali Koç, 'Yeterli imza toplanması halinde seçimde aday olur musunuz ? şeklinde gelen soruya ise 'Hayır olmam' diye cevap verdi.