Ali Koç, Jose Mourinho'nun maliyetini açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jose Mourinho ve ekibinin maliyetini duyurdu. Aziz Yıldırım'ın Mourinho'ya teklifinden 3 milyon euro daha az fiyata anlaştıklarını kaydeden Koç, ünlü çalıştırıcı ve ekibine 12 milyon euro ödeneceğini kaydetti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Teknik Direkötür Jose Mourinho'nun kendisinin ve tüm ekibinin maliyetinin 12 milyon euro olduğunu açıkladı.

Ali Koç, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğe getirilme sürecini anlatan Ali Koç, "Mario Branco, Jose Mourinho'ya 100 sayfalık müthiş bir dosya hazırladı. Hayallerimizi, Fenerbahçe'yi ve Fenerbahçe'nin futbol operasyonlarını anlattık. Mourinho, bundan etkilendi. O zaman bizim herhangi bir hocayla anlaşma niyetimiz yoktu. Sadece piyasa araştırması yapıyorduk. İsmail Hoca'nın liderliğinde şampiyonluğa gidiyorduk. Muhtemel bir değişiklik olması durumunda hazır olmak için bu görüşmeleri başlattık" ifadelerini kullandı.

Koç, şöyle devam etti: "Mourinho ile bizim dışımızda başka kulüpler de görüştü. Beşiktaş da temasa geçti. Aziz Yıldırım ve Sadettin Saran da görüştü. Ama biz, bunların hepsinden önce görüştük."

MOURİNHO'NUN MALİYETİ

Jose Mourinho'nun maliyetinden bahseden Koç, "Suudi Arabistan'dan olağanüstü bir teklif vardı, kabul etmedi. Dün Aziz Yıldırım 'Bu adam aptal mı, ben 15 verdim nasıl altına kabul etti. O zaman menajerlere açıktan para vermişlerdir' dedi. Bu suç, bu çok ağır bir iddia. 20 sene Fenerbahçe başkanlığı yapmış birinin bizi açıktan para vermekle suçlaması, çok sıkıntılı bir durum. Aynı şeyi İrfan Can Kahveci'de de yapmıştı. Kulübü kutlayıp iyi bir transfer diyeceğine, bizi Sermaye Piyasası Kuruluna şikayet etmekle tehdit etti. Beni şikayet etmiyorsun, Fenerbahçe Spor Kulübünü ediyorsun" ifadelerini kullandı.

Koç, "Ama Mourinho'nun bize ne kadar inandığının özeti buydu. 3 milyon avro daha az. Sayın Aziz Yıldırım '15 milyon avroya anlaştım' diyor ama biz bütün ekibine yıllık 12 milyon avro verdik. Aziz Bey'in dediği 15 kendisine mi yoksa ekibiyle birlikte mi bilmiyorum. Ben üzüldüm bu suçlamadan dolayı."

TRANSFER AÇIKLAMASI

Transfer süreci hakkında da konuşan Koç, "Transfer listemiz, oyuncular belli. Hatta bazı yöneticilerim, 'Görüştüğümüz oyuncuları açıklayalım' diyor. 'Kesinlikle olmaz' diyorum. 3-5 oy fazla alabilmek için bitmemiş transferi açıklamam. Görüşmeler şu an sürüyor" diye konuştu.

Ali Koç, şöyle devam etti: "Mourinho'ya, 'Kimi istiyorsun? İllaki buraya getirmek istediğin biri var mı?' dedik. 'Ben isim vermem, profil veririm' dedi. İhtiyaç olan pozisyon konusunda hemfikirdik. Profiller verdi, onların içinde bizim listede uyanlar var uymayanlar var. 'Senin menajerlik şirketinden en fazla bir oyuncu alırım' dedim. Genelde hocanın çalıştığı menajerlik şirketinden oyuncu almamayı tercih ediyoruz."