Ali Koç, Özgür Özel ve Devlet Bahçeli ile görüştü

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü.

Koç, ilk olarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi’ne gitti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşen Koç'a Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti.

Özel’e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel, Sevgi Kılıç ve Gülşah Deniz Atalar eşlik etti.

Görüşmenin içeriğiyle ilgili henüz detay paylaşılmadı.

Görüşmenin ardından Özgür Özel de sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile Yönetim Kurulu üyelerini Genel Merkezimizde ağırladık. pic.twitter.com/jJkqtXch7H — Özgür Özel (@eczozgurozel) August 19, 2024

BAHÇELİ İLE GÖRÜŞTÜ

Ali Koç, Özgür Özel'in ardından Devlet Bahçeli ile görüşmek için MHP Genel Merkezi'ne gitti. Koç'u, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.

GÖZTEPE MAÇINDA SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında ikinci yarı başlamadan önce saha kenarına inerek tribündeki Fenerbahçeli taraftarların yanına giden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a tribünlerden yabancı maddeler atılmıştı.

Koç'un deplasman tribününe alınmayan bazı Fenerbahçeli taraftarlar olduğu için tribüne gittiği öğrenilmişti.

İkinci yarı başladıktan yaklaşık 5 dakika sonra deplasman tribününden ayrılan Koç, saha kenarında yürüdüğü sırada Fatih Özkan isimli bir kişiden aldığı darbeyle yere düşmüştü. Daha sonra yerden kalkan Koç, protokol tribününe dönmüştü.

Ali Koç, Göztepe maçında yaşanan olayda kendisini iten kişi ve ihmali bulunan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Bunun üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Koç'u saha kenarında yürüdüğü sırada iterek düşüren Fatih Özkan'ı gözaltına almıştı.

Şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Savcılıktaki sorgusu sonrası tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, ev hapsiyle cezalandırılmıştı.