Ali Koç'tan Akın Gürlek'e bir ayda ikinci ziyaret

Fenerbahçe’nin eski başkanı ve Koç Holding yöneticisi Ali Koç, İstanbul Adliyesi’nde görüntülendi. Halk TV’nin haberine göre Koç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Koç’a, sarı-lacivertli kulübün hukuktan sorumlu eski yönetim kurulu üyesi Alper Alpoğlu da eşlik etti. İkilinin ziyareti kamuoyuna açıklanmazken görüşmenin içeriğine dair resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Ali Koç’un, geçtiğimiz ay da sessiz sedasız bir şekilde Akın Gürlek’i ziyaret ettiği ortaya çıkmıştı. Arka arkaya yapılan bu iki görüşme, spor kamuoyunda “bahis soruşturması mı gündemde?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.