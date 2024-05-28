Ali Koç'tan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'a yanıt

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kendisini hedef alan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'a yanıt vererek, "Fenerbahçeliyim diye geçinen bu adam geçmişte ne zaman Fenerbahçe'ye sahip çıktı? Onun derdi belli bir adaya sahip çıkmak" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği'nin Ankara'da seçim çalışmasında bulundu.

Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda içinde bulundukları seçim atmosferinin, Fenerbahçe demokrasisinin güçlendiği bir süreç olması temennisinde bulunan Koç, diğer başkan adayı Aziz Yıldırım'ın kazanması halinde de camianın kenetlenmesi için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını dile getirdi.

Koç, olağanüstü bir sezon geçirdiklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe kötü bir sezon geçirdi diyen biri varsa hakikaten iyi niyetli değildir. Şampiyon olamadık. Biz 102 puan alsak, rakibe 103 puan aldıracaklardı. Rakamlara bakacak olursak; 99 puan, 99 gol, en çok gol atan takım, en iyi averajı olan takım, en az yenilen takım, şampiyon bile iki sefer yenildi. Deplasmanlarda namağlup, derbilerde 4 galibiyet 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldık. Böyle bir tabloyu herhangi bir Fenerbahçeliye çizseydik, altına imza atar 'biz bu sene net şampiyon olduk' deyip geçerdik. Ama gördük ki herkesi yendik, rakiplerimizi yendik, puan rekorlarını yendik ama sistemi bir kez daha yenemedik. Ben hocamızla, takımımızın her bir ferdiyle; gösterdikleri karakterden, mücadeleden ve bize yaşattıkları mutluluklardan dolayı huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Çünkü olağanüstü bir sezon geçirdiler."

"FENERBAHÇELİLER KENETLENMELİ"

Ali Koç, Fenerbahçelilerin kenetlenmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Fenerbahçe'nin gücü camiasındandır. Bu gücü Fenerbahçe'nin lehine harekete geçirmeliyiz. En küçük şeyde kırılgan oluyoruz. Sosyal medyada bizi bölüyorlar, hocamıza saldırıyorlar. Burada her birimize 7'den 70'e hepimize büyük vazife düşüyor. Fenerbahçe'ye böyle davranmanın bir bedeli olduğunu insanların anlaması gerekir. Fenerbahçe menfaatleri söz konusuysa kayıtsız şartsız ve amasız Fenerbahçe'nin yanında olmanızı rica ediyorum" diye konuştu.

MEHMET UÇUM'A YANIT

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un, kendisini hedef alan açıklamalarına yanıt veren Ali Koç, "Biz hükümetle, devletle ters düşmüyoruz. Ama iktidarın içinde belli klikler, belli güçlerin isimlerini kullanarak üstümüze geliyor" dedi.

Koç, şöyle devam etti: "Bir tane danışman, Mehmet Uçum diye bir adam tweet atmış, Fenerbahçe tarihinde görmediği rakamları gördüğümüz sezonda 'şampiyon olamadık' diye tweet atmış. Ya bu adam hiç mi görmüyor bize yapılanları? Fenerbahçeliyim diye geçinen bu adam geçmişte ne zaman Fenerbahçe'ye sahip çıktı? Onun derdi belli bir adaya sahip çıkmak."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'a da tepki gösteren Koç, "Yiğit Bulut diye bir adam çıkıyor, Aziz Yıldırım güzellemeleri yapıyor. Yeni Akit, Takvim gibi mecralar kime yakın, kimin haberlerini, süslemelerini yapıyor?" ifadelerini kullandı.

MEHMET UÇUM NE SÖYLEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimini hedef almıştı.

Uçum, "Son altı yılın eziyetini yaşatan başkan ve yöneticiler, siz Fenerbahçe tarihine kara leke olarak geçtiniz, bunu da muhteşem Fenerbahçe camiası asla unutmayacak. Fenerbahçe’nin yükselişi önümüzdeki genel kuruldan itibaren başlayacak" ifadelerini kullanmıştı.