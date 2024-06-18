Ali Koç'tan Dursun Özbek ve Okan Buruk'a sert sözler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek için "Patolojik vaka başkanı", Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için "örgüt kırıntısı hocası" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Kurban Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene, kulüp başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan ile üyeler katıldı.

Törende konuşan Ali Koç, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'nda bugün önemli bir maça çıkacağını dile getirerek, "Bir sonraki tura geçeriz umarım. Bunu yapacak kadro kalitemiz var. Allah onlara şans versin. İnşallah ikinci bir bayramı bu akşam kutlarız. Yüzücülerimizi de kutluyorum. Basında yüzücülerimizin başarısında Fenerbahçe'nin adı bilerek veya bilmeyerek geçmedi. Basketbol takımımızı da kutlarım. Hocamız, sezon ortasında gelmesine rağmen ligde şampiyon oldu. Önümüzdeki sezon daha iyisini yapacaktır" ifadelerini kullandı.

"PATOLOJİK VAKA BAŞKANI, ÖRGÜT KIRINTISI HOCASI"

Fenerbahçe'nin büyük bir kulüp olduğunu dile getiren Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u sert sözlerle hedef aldı.

Koç, şunları söyledi: "Fenerbahçe hoca getirdiğinde şampiyonluk unutuldu. Fenerbahçe seçime gittiği zaman siyasi seçimlerden daha fazla dikkat çekti. İki Fenerbahçe başkan adayı televizyona çıktığında reyting rekoru kırıldı. Ayrıca bir rakibimiz var. Patolojik vaka başkanı ve örgüt kırıntısı hocasının ağzından Fenerbahçe düşmüyor. Bunun kıymetini bilelim. Bütün enerjimizi başkalarını ittirerek şampiyon yapan sisteme karşı kullanalım."

TRANSFER AÇIKLAMASI

Transfer çalışmaları hakkında da konuşan Koç, "İnşallah bu sezon seçimden sonra oluşan hava Fenerbahçe'de hakim olur. Hocamız birkaç gün sonra geliyor. Çalışmalarımız da devam ediyor. Gazetede çıkan isimlere itibar etmeyin. Bizden haber bekleyin. Transfer piyasası hareketli değil. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra piyasa hareketlenir" ifadelerini kullandı.