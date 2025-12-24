Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek açıklaması

Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, mevcut Fenerbahçe Spor Kulübü Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasının ardından açıklama yaptı.

Ali Koç, bu süreçte herkesi Sadettin Saran'ın yanında olmaya çağırdı.

Söz konusu açıklama Fener Ajans sosyal medya hesabından duyuruldu. Serdar Hamzaoğlu'ndan aktarılana göre Ali Koç'un açıklaması şöyle: “Ben böyle bir durumda başkanlığı dahi düşünmem. Sayın Sadettin Saran'ın arkasında olalım. Onu destekleyelim. Kimseden çatlak söz duymak istemiyorum. Herkes bu süreçte Sayın Sadettin Saran'ın yanında olsun"

Koç, Sadettin Saran'a destek olmak için bugün Fenerbahçe'nin kulüp binasına ziyarette bulunmuştu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın uyuşturucu madde testi pozitif çıkmıştı.

Saran daha sonra ikinci defa test yaptırmak için bağımsız bir kuruluşa başvurdu ve burada tekrar test yaptırdı.

Bugün gözaltına alınan Saran'ın, yarın işlemler tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.