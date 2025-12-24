Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek ziyareti

Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sadettin Saran'a destek olmak için kulüp binasına ziyarette bulundu. Gazeteci Ahmet Ercanlar'ın aktardığı bilgiye göre Ali Koç, ziyarette Saran'a destek olduğunu belirtti.

Ali Koç'un Saran'a destek olmak için geçen cumartesi günü havalimanına gitmek istediği ancak daha sonra bu kararından vazgeçtiği iddia edilmişti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın uyuşturucu madde testi pozitif çıkmıştı.

Saran daha sonra ikinci defa test yaptırmak için bağımsız bir kuruluşa başvurdu ve burada tekrar test yaptırdı.