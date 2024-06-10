Ali Koç'u hedef almıştı: Mehmet Uçum, Fenerbahçe'deki seçim için açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, seçim öncesi hedef aldığı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u yeniden başkan seçildiği için kutladı. Başkan adayı Aziz Yıldırım'a da teşekkür eden Uçum, "Sonuçta bu yarış Fenerbahçe’nin yeniden yükselişi için büyük bir hamle oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Fenerbahçe'deki başkanlık seçimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Seçim öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimini hedef alan Uçum, "Bu kadar kendi egosunu Fenerbahçe’nin önünde tutan, bu kadar Fenerbahçe’yi araçsallaştıran bir başkan ve yönetim Fenerbahçe tarihinde görülmemiştir. Yazıklar olsun bu yönetime, büyük Fenerbahçe camiası bu seviyesizliği parçalayıp çıkar, bundan her hakiki Fenerbahçeli emindir" demişti.

Uçum, seçimlere işaret ederek, "Fenerbahçe’nin yükselişi önümüzdeki genel kuruldan itibaren başlayacak" ifadelerini kullanmıştı.

Dün Fenerbahçe'de gerçekleştirilen seçimlerin sonunda Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı geride bırakarak yeniden başkan seçildi.

ALİ KOÇ'U KUTLADI

Mehmey Uçum, daha önce hedef aldığı Koç ile ilgili, "Fenerbahçe’mize yeniden Başkan seçilen Ali Koç ve ekibini kutluyorum" dedi.

Aziz Yıldırım'a da teşekkür eden Uçum, şunları söyledi: "Fenerbahçe’mizin büyüklüğünü bir kez daha tüm camia ve Türkiye nezdinde hatırlatmak konusunda, adaylığıyla çok büyük katkı yapan Aziz Yıldırım ve arkadaşlarına da ne kadar teşekkür etsek azdır. Sonuçta bu yarış Fenerbahçe’nin yeniden yükselişi için büyük bir hamle oldu."

Uçum, şunları söyledi: "Gelecek Fenerbahçe’nindir artık Fenerbahçe içinde sarsılmaz ve kararlı bir beraberlik olacaktır."