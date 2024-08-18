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Ali Koç'u iterek düşüren kişi gözaltına alındı

Fenerbahçe- Göztepe karşılaşmasında Ali Koç'u iterek düşüren akreditasyon kartlı Göztepe görevlisi Fatih Özkan gözaltına alındı.

Spor
  • 18.08.2024 10:25
  • Giriş: 18.08.2024 10:25
  • Güncelleme: 18.08.2024 10:30
Kaynak: AA
Ali Koç'u iterek düşüren kişi gözaltına alındı
Fotoğraf: AA

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u iterek düşüren Fatih Özkan gözaltına alındı.

Ali Koç, Göztepe maçında yaşanan olayda kendisini iten kişi ve ihmali bulunan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bunun üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Koç'u saha kenarında yürüdüğü sırada iterek düşüren Fatih Özkan'ı gözaltına aldı.

Özkan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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