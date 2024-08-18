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Ali Koç'u iterek düşüren kişiye ev hapsi verildi

Fenerbahçe- Göztepe karşılaşmasında Ali Koç'u iterek düşüren akreditasyon kartlı Göztepe görevlisi Fatih Özkan'a ev hapsi verildi.

Spor
  • 18.08.2024 10:25
  • Giriş: 18.08.2024 10:25
  • Güncelleme: 18.08.2024 13:17
Kaynak: AA
Ali Koç'u iterek düşüren kişiye ev hapsi verildi
Fotoğraf: AA

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u iterek düşüren Fatih Özkan'a ev hapsi verildi.

Ali Koç, Göztepe maçında yaşanan olayda kendisini iten kişi ve ihmali bulunan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bunun üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesi ekipleri, Koç'u saha kenarında yürüdüğü sırada iterek düşüren Fatih Özkan'ı gözaltına aldı.

Özkan, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusu sonrası tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan Özkan, ev hapsiyle cezalandırıldı.

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