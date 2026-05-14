Ali Koç ve Rahmi Koç, CHP, MHP ve İYİ Parti'yi ziyaret etti

Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

Ali Koç ve Rahmi Koç'un ilk ziyareti İYİ Parti Genel Merkezi'ne oldu.

Buradaki görüşmede İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel ile İYİ Parti Balıkesir Milletvekili ve Ekonomi Politikaları Başkanı Sayın Burak Dalgın da yer aldı.

Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

Ali Koç ve Rahmi Koç daha sonra MHP Genel Merkezi'nde Bahçeli ile görüştü.

MHP tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Bahçeli'ye Koç Topluluğu’nun 100. yılı için düzenlenecek etkinliğe ilişkin davetiye verildi.

ÖZGÜR ÖZEL'E DE DAVET

Ali Koç ve Rahmi Koç, daha sonra ise Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. CHP Genel Merkezi'nde yapılan görüşmede Koç ailesi, Özel'e de 100'üncü yıl etkinliği için davetiye verdi.

Görüşmede CHP lideri Özel’e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti.