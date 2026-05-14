Ali Koç ve Rahmi Koç, Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti

Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmede İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel ile İYİ Parti Balıkesir Milletvekili ve Ekonomi Politikaları Başkanı Sayın Burak Dalgın da yer aldı.

Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.