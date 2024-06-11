Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını aldı

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Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda 16 bin 464 oy alarak üst üste üçüncü kez başkan seçilen Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kongre Başkanlık Divanına seçilen Vefa Küçük ve yeni yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu mazbata töreni kulüp binasında gerçekleştirildi. Vefa Küçük, törende Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi.

ALİ KOÇ: FENERBAHÇE CAMİASI İÇİN GÜZEL BİR SEÇİM SÜRECİ DAHA SONUÇLANDI

Mazbata töreninde açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Vefa Bey size ve heyetinize teşekkür ederiz. İki günde harcamış olduğunu mesai, göstermiş olduğunuz liderlik ve dirayet için hem de seçim sonrası bütün hesabı, kitabı yapıp tam resmiyete kavuşturmanızdan dolayı ve buraya ziyaretiniz için çok çok teşekkür ederim. Fenerbahçe camiası için güzel bir seçim süreci daha sonuçlandı. Beni ve arkadaşlarımı en çok sevindiren konu 47’de 47 yaptık. Hiçbir sandıkta fire vermemişiz, hatta hiçbir sandıkta kafa kafaya bile gelmemişiz. Bu bizim için çok büyük önem arz eden data. Ancak başkan olarak üzüldüğüm konu, katılımın düşük olması. Buradaki ana faktörün de bir gün önce sanki seçim bitti algısının yayılması. Ben bile kadim dostlarımdan, şehir dışından ‘Artık bu seçim bitti, gelmesek olur mu?’ diye mesajlar aldım. Dolayısıyla katılımın biraz daha düşük olmasını ona bağlıyorum. Sonuç itibarıyla renkli, heyecanlı, yeri geldiğinde gergin yeri geldiğinde coşkulu bir seçim sonucu daha sonuçlandı. Fenerbahçe camiasına hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Esas şimdi işlerimiz başlıyor. İnşallah ben üçüncü dönemimde, bazı arkadaşlar üç, bazı arkadaşlar iki, bazı arkadaşlar da ilk döneminde Fenerbahçemize layıkıyla hizmet eder. Ve seçim sathı mahallinde ifade ettiğimiz hayallerimizi, hedeflerimizi gerçekleştiririz. İnşallah hep beraber önümüzdeki sezon bu tarihlerde seçim galibiyetini değil, şampiyonlukları kutladığımız dönem olur. Size çok çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda kulüpler arasında açık ara en yüksek katılım Fenerbahçe Spor Kulübü’nde oluyor. Böyle büyük bir katılımı organize etmek, süreci hazırlamak, kulübümüzü, stadımızı hazırlamak, gerekli taşeronlardan hizmet almak yani en ince detayına kadar, Erol Bey’e ve Genel Sekreterimiz Burak Bey’e teşekkür etmek istiyorum. Mükemmele yakın bir performansla onlar da yapacaklarını yaptılar, sağ olsunlar var olsunlar. İlgilenilmesi gereken o kadar çok ince detay var ki… Sizler de çok iyi iş çıkarttınız. Camiamız için her anlamda hayırlı uğurlu olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından Kongre Başkanlık Divanına seçilen Vefa Küçük, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerine tek tek mazbatalarını verdi. Mazbata töreninin sonunda başkan ve yönetim kurulu için hazırlanan pasta kesildi.

Mazbata töreninin ardından yönetim kurulu ilk toplantısını yaptı ve görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlendi:

Başkan Vekili: Erol Bilecik

Genel Sekreter: Burak Ç. Kızılhan

Spor Şubeleri Sorumlusu: Ahmet Ketenci

Hukuk İşleri Sorumlusu: Fethi Pekin