Ali Koç’tan sert tepki: Camiamızı yıpratıyorlar

Spor Servisi

Fenerbahçe’de dün bayram dolayısıyla geleneksel bayramlaşma töreni düzenlendi. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene, kulüp başkanı Ali Koç ile yüksek divan, genel kurul ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Başkan Ali Koç, üyelerle tek tek bayramlaşırken törenin ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe camiasının bayramını kutlayarak sözlerine başlayan Koç, "Biz büyük bir camiayız ve tarih boyunca en büyük gücümüz olduğunu söylediğimiz birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Ne zaman Fenerbahçe güçlenmeye başlasa mali bağımsızlığa yaklaşsa, ne zaman sportif anlamda taşlar yerine oturmaya başlasa birileri devreye girmektedir. 2011 yılında bunu doğrudan yaşadık. Bugünse dolaylı yöntemlerle, sosyal medya üzerinden kendilerini Fenerbahçe gibi tanıyanlar, Fenerbahçe’nin başarısı için uğraştığını söyleyenler, algı operasyonlarıyla taraftarlarımızı ve camiamızı kışkırtmaya çalışıyorlar ve var güçleriyle adeta bir konsorsiyum şeklinde sistematik bir biçimde devam etmektedirler. Her gün yeni bir yalan haber üretiliyor. Asılsız söylentiler yayılıyor. Sağduyulu her Fenerbahçeli bu kara propagandanın farkında" diye konuştu.