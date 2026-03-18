Ali Laricani için cenaze töreni düzenlendi

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Besic güçleri komutanı Gulam Rıza Süleymani ve ABD'nin batırdığı gemide ölen 84 asker için bugün İran’ın başkenti Tahran’da cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze töreni, yerel saatle 13.30’da Tahran’daki İnkılap Meydanı’nda başladı. Törene, binlerce İranlı katıldı.

İran, dün Laricani ve Süleymani’nin İsrail saldırılarında öldüğünü duyurmuştu. İran Genelkurmay Başkanı Amir Hatemi, söz konusu ölümlerin ardından “kararlı” bir misilleme tehdidinde bulunmuştu.

"GÖLGE REHBER" OLARAK ANILIYORDU

İran devlet televizyonu Laricani'nin ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımlamıştı. Açıklamada, "Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani, sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda oğlu Murteza, Yardımcısı Alirıza Beyat, Konsey Sekreterliği çalışanları ve birkaç korumasıyla birlikte öldü" ifadeleri kullanılmıştı.

İran güvenlik bürokrasisinin en kritik isimlerinden biri olan Laricani, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri olarak görev yapıyordu. Siyasi etkisi nedeniyle “gölge rehber” olarak tanımlanan Laricani, aynı zamanda felsefeci kimliğiyle de biliniyordu.