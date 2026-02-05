Ali Mahir Başarır: 26 milyar dolar imar affından toplamışsınız, nerede o 26 milyar dolar?

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Asrın felaketi ama asrın imarları var. Şimdi yıkıldıktan sonra 350 bin konut yaptık. Kimin parasıyla? Milletin parasıyla. 99'dan bugüne kadar toplanan deprem vergileri 41 milyar dolar ile 1 milyon tane daire yapabiliyoruz. O bölgenin tüm konut sorunlarını çözmüş, insanlar ölmemişti. 26 milyar dolar imar affından toplamışsınız. O imar affı verdiğiniz binaların bir tanesinin sağlam raporunu aldınız mı? Nerede o 26 milyar dolar arkadaşlar? Siz mi sorumlu davrandınız depremden sonra motorlu taşıtlar vergisini iki kez üst üste ödeyen Ahmet Amca, Ayşe Teyze mi sorumlu davrandı?" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremleri özel gündemi nedeniyle toplandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 6 Şubat depremlerinin yaşandığı gün çok büyük acılar çekildiğini belirterek "Sabah 04.30'da telefonum çaldığında genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'i sordu, Adana'yı sordu ve dedi: 'Hemen deprem bölgelerine gidiyorsunuz' Aracımıza bindik, önce Ankara'dan Sayın Emir'i aldım sonra Yunus Emre'yi aldım. 20 saatlik yolculuğun sonunda Kahramanmaraş'a gelebilmiştik. Elbistan'da binalar yıkılmış, insanlar çaresiz. Hepimiz biliyoruz ki o binaların altında insanlar var, çığlıklar var ama çaresiziz. Elimizle avuçlayıp o binaları kaldırmak istiyoruz ama yapamıyoruz. Çaresiz bir soğuk. Çaresiz bir şekilde bekledik. Devleti bekledik. Askeri bekledik. Ve birçok insanımız donarak öldü. Sonra Samandağ Hatay'a görevlendirildik. Niye anlattığımı birazdan anlayacaksınız bunları. İnsanlar açtı. Çocuklar çadırda kalıyordu. Yeni doğmuş çocuklar ilaç arıyordu. Eczanelere gidiyorduk, yalvarıyorduk, ilaç toplamaya çalışıyorduk. Bizler büyük kazanlarda toplu yemek yapmayı öğrendik. 15 gün boyunca yıkanmadık, ekmeği paylaştık insanlarla ve günler sonra belediyeler, tüm belediyeler bakın seyyar yemek araçlarını yolladı" diye konuştu.

"BİZİM ALANDA OLDUĞUMUZU UNUTMASINI ARTIK YAŞINA VERİYORUM"

Erdoğan’ın “Deprem turisti” sözlerine yanıt veren Başarır, kürsüden yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Birileri diyor ya 'biz yaptık.' Hayır, hayır, hayır Türkiye'nin her yerinde üniversitede okuyan öğrenciler, çocuklar geldi. Kazmayı küreğe alan çalıştı. Belediyedeki itfaiye görevlileri çalıştı. Polisler çalıştı. Kayseri Belediyesi'nde vardı. Mersin Belediyesi'nde vardı. Biz vardık ama üzülerek söylüyorum ki bugün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ve Mısır ziyaretleri dönüşü uçakta asrın felaketi yaklaşırken deprem turistleri bölgeye gitmiş demiş. Beyefendi bunu nerede söylüyor? Uçakta. Benim genel başkanım nerede? Hatay'da. Kim turist arkadaşlar? Beyefendi bunu söylerken uçakta benim kıymetli genel başkanım Malatya'da. Beyefendi bunu söylerken uçakta benim genel başkanım Adıyaman'da. Beyefendi bunu söylerken uçakta benim genel başkanım Adana'da. Bir millete, bir partiye, milletvekillerine hakaret edilmez. Biz turist değiliz. Biz o acıyı yaşadık. İnsanlara sarıldık. Çaresizliği paylaştık. Bu Türkiye'de herkes imkanları ölçüsünde deprem bölgesinde el ele verdi. 'Biz yaptık' öyle mi? MHP'nin Hatay milletvekili de vardı. Sizin milletvekilleriniz de vardı. Türkiye'nin her yerinden valiler de vardı. Belediye başkanlarımız de vardı. Şimdi bu insanlar turist mi oldu? Olmaz arkadaşlar, olmaz, olmaz, olmaz. Ben bunu sadece beyefendinin uçakta bizim alanda olduğumuzu unutmasını artık yaşına veriyorum.

"99'DAN BUGÜNE KADAR TOPLANAN DEPREM VERGİLERİ 41 MİLYAR DOLAR İLE 1 MİLYON TANE DAİRE YAPABİLİYORUZ"

Bir insan bu hatayı yapamaz. Niye bu noktaya geldik? Deprem niye oldu? Doğru, asrın felaketi ama asrın imarları var. Naci Görür, zaman, tarih, yer, koordinat bildirmiş. Hatay'da, Maraş'ta, Malatya'da deprem bekliyorum demiş. Ne yaptık arkadaşlar? Şimdi yıkıldıktan sonra 350 bin konut yaptık. Kimin parasıyla? Milletin parasıyla. Daha da ileri gideyim mi? 99'dan bugüne kadar toplanan deprem vergileri 41 milyar dolar ile 1 milyon tane daire yapabiliyoruz. O bölgenin tüm konu sorunlarını çözmüş insanlar ölmemişti. 26 milyar dolar imar affından toplamışsınız. O imar affı verdiğiniz binaların bir tanesinin sağlam raporunu aldınız mı? Nerede o 26 milyar dolar arkadaşlar? Siz mi sorumlu davrandınız depremden sonra motorlu taşıtlar vergisini iki kez üst üste ödeyen Ahmet Amca, Ayşe Teyze mi sorumlu davrandı? Onlar sorumlu davrandı arkadaşlar.

"KAPIMIZDA BİR MAALESEF Kİ İSTANBUL DEPREMİ TEHLİKESİ VAR"

Bir de MHP grubu ne olur? Mimar Sinan isminden dolayı mimar olan milyonlar yüz binlerce genç var. Niye Mimar Sinan Mimar Sinan? Hala yapılan binalar tüm heybetiyle, haşmetiyle durduğu için Mimar Sinan. Yoksa imar affı çıkartıp yıkılan binaları affettiği için Mimar Sinan değil. Yapmayın Mimar Sinan. Bir Mimar Sinan kolay olunmuyor. Şimdi 10 yılda deprem komisyonu toplanır. Rapor hazırlanır, tespitler yapılır. Sonra unutulur. Tüm deprem raporları Meclis arşivlerinde var. Bakın bakalım ne diyor? 'Kentsel dönüşüm' diyor. 'Sağlam beton, sağlam bina, statik' diyor ama hiçbirini yapmıyoruz.

Unutuyoruz, unutuyoruz. Aklımızı başımıza alalım arkadaşlar. Kapımızda bir maalesef ki İstanbul depremi tehlikesi var. İstanbul Allah korusun. Allah korusun. Bakın bir daha söylüyorum. 20 yıl bu ülke kendine gelemez. Belki 1 milyon insanımız ölür. Ne yapıyoruz? Bırakın gerçekleri konuşun artık. İstanbul yıkılacak belki. Deprem komisyonunda beraber değil miyiz? Değil miydik? Şu beni bizi bırakın, bu egoyu bırakın. Hatanız çok. Depremde yatıp kalkan, o güvensizliği gören kayıp insanları gören bizleriz. Asker kışladan çıkmadı arkadaşlar. O kadar ihtiyacımız vardı ki. Bak çocuklar kayıp çocuklar var. 99 depreminde de var. 2023 depreminde de. Nerede? Çocuklarımızı depremde koruyamadık arkadaşlar. 110 kayıp insanımız var. Enkaz kalktı, beton kalktı. Nerede bunlar? Çocuklar nerede?"