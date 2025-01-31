Ali Mahir Başarır Bahçeli'ye seslendi: "Ben sokaktayım, meydandayım. Sen neredesin?"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Samsun’da konuştu.

Buradaki konuşmasında hem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hem de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

Başarır, Ekrem İmamoğlu'nun bugün ifade verdiğini hatırlatarak "Buraya gelmeden öne Ekrem İmamoğlu’nun selamını getirdim sizlere. Hiç üzülmesinler dedi" ifadelerini kullandı.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki açıklamalarına tepki gösterdi. Başarır, "Ey Bahçeli ben sokaktayım, meydandayım. Sen neredesin? Senin sokağa çıkacak gücün yok. Ben sokağa çıkmayacağım öyle mi?" ifadelerini kullandı.

Başarır, Erdoğan'a ise erken çağrısında bulundu.