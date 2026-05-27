Ali Mahir Başarır'dan Kılıçdaroğlu'na 'kurultay' yanıtı

CHP'li Ali Mahir Başarır, Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim" sözlerine, "Partiyi kimlerin eline verdiniz; AKP yargısının! Bu utanç verici bir itiraftır" ifadeleriyle yanıt verdi.

  • 27.05.2026 12:39
  • Güncelleme: 27.05.2026 12:57
Kaynak: Haber Merkezi
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, mahkeme kararıyla genel başkanlığa atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kurultay' açıklamalarına yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'nun "Hukuk kuralları varsa biz de ona uyacağız. Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim" açıklamasına dair CHP'li Başarır, sosyal medya hesabından "Kimin elinde peki! Partiyi kimlerin eline verdiniz; AKP yargısının! Bu utanç verici bir itiraftır" ifadelerini kullandı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU NELER DEMİŞTİ?

Mahkeme kararıyla genel başkanlığa atanan Kemal Kılıçdaroğlu, saat 11.00'de gazetecilerle bayramlaştıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, kurultaya ilişkin, "Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay yapılacak. Hukukçu arkadaşlarla konuşacağız" açıklamasını yaptı. Kılıçdaroğlu, adaylık sorusuna ise "Kurultay hele bir olsun, Allah kerim ondan sonra hiç meraklanmayın" cevabını verdi.

Kılıçdaroğlu, ''partide yeni bir kurultayın yapılacağı zamana'' ilişkin soruya "İş hukuk kuralları içinde belli şeyleri yapmaktır. Siz yargı kararlarını köşeye atamazsınız. Hukuk kuralları varsa biz de ona uyacağız. Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim" yanıtını verdi.

