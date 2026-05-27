Ali Mahir Başarır'dan Kılıçdaroğlu'na 'kurultay' yanıtı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, mahkeme kararıyla genel başkanlığa atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kurultay' açıklamalarına yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'nun "Hukuk kuralları varsa biz de ona uyacağız. Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim" açıklamasına dair CHP'li Başarır, sosyal medya hesabından "Kimin elinde peki! Partiyi kimlerin eline verdiniz; AKP yargısının! Bu utanç verici bir itiraftır" ifadelerini kullandı.

Kimin elinde peki! Partiyi kimlerin eline verdiniz; AKP yargısının! Bu utanç verici bir itiraftır! https://t.co/RzEa45rnNy — Ali Mahir Başarır (@alimahir) May 27, 2026

KEMAL KILIÇDAROĞLU NELER DEMİŞTİ?

Mahkeme kararıyla genel başkanlığa atanan Kemal Kılıçdaroğlu, saat 11.00'de gazetecilerle bayramlaştıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, kurultaya ilişkin, "Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay yapılacak. Hukukçu arkadaşlarla konuşacağız" açıklamasını yaptı. Kılıçdaroğlu, adaylık sorusuna ise "Kurultay hele bir olsun, Allah kerim ondan sonra hiç meraklanmayın" cevabını verdi.

Kılıçdaroğlu, ''partide yeni bir kurultayın yapılacağı zamana'' ilişkin soruya "İş hukuk kuralları içinde belli şeyleri yapmaktır. Siz yargı kararlarını köşeye atamazsınız. Hukuk kuralları varsa biz de ona uyacağız. Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim" yanıtını verdi.