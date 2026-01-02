Ali Mahir Başarır'dan Tayfun Kahraman tepkisi: AYM kararına rağmen Tayfun Kahraman'ı tahliye etmemek adaletin istismarıdır

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, tutuklu Tayfun Kahraman'ın MS atağı geçirmesinin ardından hastaneye kaldırılması üzerine tepkide bulundu.

Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AYM kararına rağmen Tayfun Kahraman'ı tahliye etmemek adaletin istismarıdır! Aylardır hastalığını bile bile acı çekmesine izin verilmesi işkencedir. Cezaevi koşullarında hastalığı artan ve MS atağı geçirdiği için apar topar hastaneye kaldırılan Tayfun Kahraman, Türkiye bir hukuk devleti olsaydı eğer, şimdi evinde olurdu!" ifadesini kullandı.